လက္ရွိေျခစြမ္းအေပၚစိုုးရိမ္မႈမရွိတဲ့ ဒဲလ္အလီ

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဒဲလ္အလီက လက္ရွိ သူ႕ရဲ႕ ကစားပံုုကိုု အမ်ားၾကီး မစိုုးရိမ္ေပမယ့္လည္း သူ႕ကိုု ေ၀ဖန္သူေတြအေပၚ အေကာင္းဆံုုး ေျခစႊမ္းနဲ႕ သက္ေသျပဖုုိ႕ စဥ္းစားထားေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

အလီဟာ စပါးစ္အသင္းကိုု စတင္ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကစလိုု႕ (၂)ရာသီအတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုုးေျခစြမ္းျပကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ ဂ်ဴနီယာကစားသမားဘ၀အေနနဲ႕ ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ အလီဟာ ယူရိုု ၂၀၁၆ မွာေတာ့ အသင္းေဖာ္စပါးစ္အသင္းကစားသမားတခ်ိဳ႕ပါ၀င္တဲ့ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္အသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Happy to get back to winning ways 😁 #COYS pic.twitter.com/GQc6LiHcYI

— Dele (@dele_official) December 9, 2017