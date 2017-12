ဗန္ဒစ္ရဲ႕ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႕ ကစားသမားသစ္ ေခၚယူသြားမယ့္ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္း

ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းနည္းျပ ပယ္လီဂရီႏိုုဟာ ဗန္ဒစ္ ကိုုေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိခဲ့တဲ့ ေပါင္ (၇၅)သန္းကိုု အသံုုးျပဳျပီး လာမယ့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ အနည္းဆံုုး ကစားသမား(၂)ဦး ၀ယ္ယူသြားဖိုု႕ စဥ္းစားေနပါတယ္။

ယခုုႏွစ္ရာသီမွာရုုန္းကန္ေနရတဲ့ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ တန္းဆင္းဇုုန္ အသင္းနဲ႕ (၂)မွတ္သာ ကြာဟေတာ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းဟာ ဗန္ဒစ္ကို ကမၻာ့ေၾကးအျမင့္ဆံုုး ေနာက္တန္းကစားသမားအေနနဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္းကိုု ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ကစားသမား၀ယ္ယူဖုု႕ိ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ဆာက္သင္မ္တန္အသင္းဟာ လီဗာပူးလ္ကစားသမား စတာရစ္ခ်္နဲ႕ အာဆင္နယ္ကစားသမား ၀ဲလ္ေကာ့တ္ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ ကမ္းလွမ္းခ်ိတ္ဆက္မႈေတြျပဳလုုပ္ထား ပါတယ္။

The key points from #SaintsFC boss Mauricio Pellegrino's presser in 6️⃣0️⃣ seconds: pic.twitter.com/9Iz6goxnsQ

ပယ္လီဂရီႏိုုဟာ ဗန္ဒစ္ရဲ႕ ထြက္ခြာမႈအျပီး ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ ကစား သမား၀ယ္ယူဖိုု႕ ေမွွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Interceptions ✅ Aerial battles ✅ Passing ✅ Errors ❎

Statistics show that Virgil Van Dijk has what it takes to turn @LFC into title contenders, according to @HazeldineR

Can he help Jurgen Klopp win some 🏆🏆🏆?https://t.co/3tvE2kutHS

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 28, 2017