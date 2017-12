မယ္လ္ကြန္ကိုု ေခၚယူဖြယ္ရွိေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္း

မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ Bordeaux အသင္းရဲ႕ ၾကယ္ပြင့္ကစားသမား တိုုက္စစ္မွဴး မယ္လ္ကြန္ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုုပ္ေနတယ္လိုု႕ သိရပါတယ္။

ယူ-၂၀ နဲ႕ ယူ-၂၃ ဘရာဇီး လက္ေရြးစင္ကစားသမားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ မယ္လ္ကြန္ဟာ ယခုုႏွစ္ရာသီရဲ႕ လိဂ္၀မ္းမွာ ပါ၀င္ကစားေနျပီး (၁၈)ပြဲမွာ (၇)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

