သေရရလဒ္အေပၚ ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ဟိုု

အိုုးထရက္ဖိုု႕ဒ္မွာ ဘန္ေလအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုး စီ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အျပီး မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုုက ျပစ္တင္ေျပာ ၾကားလုုိက္ ပါ တယ္။

ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႕ကပြဲစဥ္မွာ လက္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုးစီသေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အျပီး ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္မွာပဲ ေနာက္

တစ္ၾကိမ္အျဖစ္ ဘန္ေလအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုး စီ သေရက်ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ဘန္ေလအသင္းက ပြဲအစ(၃)မိနစ္မွာပဲ အက္ရွ္ေလဘားနက္ရဲ႕သြင္းဂိုုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ပြဲကစားခ်ိန္(၃၆)မိနစ္မွာ စတီဗင္ဒီေဖာ က ဒုုတိယဂိုုးသြင္းယူခဲ့ကာ ပထမပိုုင္းအျပီးမွာပဲ (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယပိုုင္းျပန္အစမွာပဲ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းအတြက္ အီဗရာဟီမိုုဗစ္အစား လင္ဂတ္ ၊ ရိုုဂ်ိဳအစား မာခီတာယန္တိုု႕ လူစားလဲပါ၀င္ကစားခဲ့ျပီး ေမာ္ရင္ဟိုုရဲ႕လူအေျပာင္းအ လဲဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၅၃)မိနစ္နဲ႕ မိနစ္(၉၀)မွာ လင္ဂတ္က မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းအတြက္ ဂိုုးေတြသြင္းယူေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုးစီ သေရရလဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုုးခဲ့ပါတ ယ္။

ေမာ္ရင္ဟိုုက သူတုုိ႕အသင္းအေနနဲ႕ ဒုုတိယပိုုင္းမွာ ဘန္ေလအသင္းရဲ႕ အမွားေတြကိုု အခြင့္ ေကာင္းယူျပီး အႏိုုင္(၃)မွတ္ရယူဖိုု႕ ထိုုက္တန္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ သေရရလဒ္တစ္ခုုသာရရွိခဲ့ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

"It's a bad result for us. We are never happy with a draw – especially in a match where we are so dominant."

Jose's post-match verdict: https://t.co/FJPt1uvYXy pic.twitter.com/cJAGL2qxZy

— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2017