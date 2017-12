ဒယ္လီဘလိုုင္းကိုု ဘာစီလိုုနာေျပာင္းေရႊ႕ ကစားဖိုု႕ ဗန္ဟားလ္တိုုက္တြန္းခဲ့

မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားျဖစ္သူ ဒယ္လီဘလိုုင္းကိုု ဘာစီိလိုုနာ အသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ကစားဖိုု႕ နည္းျပ ေဟာင္းလူး၀စ္ဗန္ဟားလ္က တိုုက္တြန္းေျပာၾကား လိုုက္ပါတယ္။

ဒယ္လီဘလိုုင္းဟာယခုုႏွစ္ေဘာလံုုးရာသီမွာ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုုရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ပြဲထြက္ကစားခြင့္မရရွိဘဲ လူစား၀င္ကစားသမားအျဖစ္ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ကစားထား ရပါေသးတယ္။

Daley Blind showing so far why his last midfield appearance for United was back when Di Maria and Falcao were in the squad. #mufc

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) December 20, 2017