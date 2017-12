မာခီတာယန္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ ထြက္ေပၚေနသည့္သတင္းမ်ားကိုု ေဒါ့မြန္အသင္းဘက္မွ ျငင္းဆိုု

ေဒါ့မြန္အသင္းရဲ႕ Chief Execuctive ျဖစ္သူ Hans-Joachim Watzke က လက္ရွိမန္ခ်က္ စတာ ယူႏိုုက္တက္အသင္းမွာကစားေနတဲ့သူတိုု႕အသင္းရဲ႕ကစားသမားေဟာင္း မာခီတာယန္ ကိုု ျပန္လည္ေခၚယူဖိုု႕ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းေတြကိုု ျငင္းဆိုုလိုုက္ပါတယ္။

အာေမးနီးယား လက္ေရြးစင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ မာခီတာယန္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္က ေဒါ့မြန္အသင္းကေန မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၂၇) သန္းနဲ႕ ေျပာငး္ေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ယခုုႏွစ္ရာသီအတြင္း မာခီတာယန္ အတြက္ အိုုးထရက္ဖိုု႕ဒ္ မွာ ေနရာတစ္ေနရာရဖုုိ႕ ရုုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Jose Mourinho as good as confirmed yesterday Henrikh Mkhitaryan will be sold. Strange how such a good player can be such a bad fit.

— John Cross (@johncrossmirror) December 16, 2017