ေဆာက္သင္မ္တန္တိုုက္စစ္မွဴး ခ်ာလီေအာ္စတင္ (၃)ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းရဲ႕တိုုက္စစ္မွဴး ခ်ာလီေအာ္စတင္ဟာ ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္ မွာ တစ္ဖက္အသင္းဂိုုးသမား ဂ်ိဳးနက္စ္လိုုဆယ္ ကိုု ၾကမ္းတမ္းစြာကစားခဲ့တဲ့ အျပဳအမူေၾကာင့္ (၃)ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ခ်ာလီေအာ္စတင္ဟာ အဆိုုပါ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ကစားပံုုကိုု ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုုးသြင္း ယူအျပီး (၈)မိနစ္အၾကာ ဂိုုးသမား ဂ်ိဳးနက္စ္လုုိဆယ္နဲ႕ ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုု စဥ္ျပဳမူခဲ့ တာျဖစ္ ျပီး ကြင္းလယ္ဒိုုင္ကေတာ့ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

Charlie Austin could be – and should – be in trouble for kicking Lossl in the face.

So unnecessary leaving his boot in on the keepers face – cutting his nose open.

Scored a good goal, they have the lead – why ?!?

