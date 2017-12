ပရီးမီးယားလိဂ္မွတ္တမ္းသစ္ေတြ ေရးထိုုးႏိုုင္ခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း

အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္(၁၇)ပြဲဆက္ အႏိုုင္ရလဒ္စံခ်ိန္နဲ႕အတူ ပရီးမီးယားလိဂ္သမိုုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း သြင္းဂိုုး (၁၀၀) ျပည့္သြင္းယူႏိုုင္ခဲ့တဲ့အသင္းအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါ တယ္။

မေန႕ညက ဘုုန္းေမာက္အသင္းကိုု (၄)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ ပြဲစဥ္ အျပီးမွာ မန္ခ်က္စတာ စီးတီး အသင္းဟာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းပရီးမီးယားလိဂ္သြင္းဂိုုး(၁၀၀)ျပည့္ ေျမာက္ခဲ့တဲ့အသင္း အျဖစ္လည္းမွတ္တမး္၀င္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္အဖြင့္ဂိုုးကိုု ပြဲခ်ိန္ (၂၇)မိနစ္မွာ အဂူရိုုက သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စတာလင္ ၊ အဂူရိုု ၊ ဒန္နီလိုုတိုု႕က သြင္းဂိုုးေတြဆက္လက္ သြင္းယူေပးခဲ့ျပီး ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ (၄)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၂ ခုုႏွစ္က လီဗာပူးလ္အသင္းျပီးေနာက္ပိုုင္း သြင္းဂိုုး(၁၀၀)သြင္းယူႏိုုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုုး ပရီးမီးယားလိဂ္အသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပဂြါဒီယိုုလာရဲ႕ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္းမွာ နယူးကာဆယ္ ၊ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္ အစရွိတဲ့ အသင္းေတြနဲ႕ ကစားဖိုု႕ရွိေနပါေသးတယ္။

100 – Manchester City have become the first English team to score 100 top-flight league goals in a calendar year since Liverpool in 1982 (106). Superb. pic.twitter.com/FJGpa6u5nw

— OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2017