အလန္ရွီးယားနဲ႕ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပရီးမီးယားလိဂ္သြင္းဂိုုး စံခ်ိန္တူညီခဲ့တဲ့ ဟာရီကိန္း

စပါးစ္အသင္းရဲ႕တုုိက္စစ္မွဴး ဟာရီကိန္းဟာ မေန႕ကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဘန္ေလအသင္း ကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ပြဲစဥ္မွာ ယခုုႏွစ္ရာသီအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဟက္ထရစ္ဂိုုး သြင္းယူ ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါဟက္ထရစ္သြင္းဂိုုးဟာ ယခုုႏွစ္မွာ ဟာရီကိန္းအတြက္ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ဟက္ထရစ္ သြင္းဂိုုးျဖစ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြက္ (၃၆)ဂိုုးေျမာက္သြင္းဂိုုးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါ သြင္းဂုုိးစံခ်ိန္ဟာ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္က အလန္ရွီးယား တင္ႏိုုင္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပရီးမီးယား လိဂ္ သြင္းဂိုုးအမ်ားဆံုုး စံခ်ိန္နဲ႕ ညီမွ်ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

Harry Kane scored his seventh hat-trick of 2017 on Saturday 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jgI7NInWoH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 23, 2017

Harry Kane has as many hat-tricks in 2017 as Messi, Ronaldo, Lewandowski, Aguero and Cavani combined (7). — Kevin Blundell (@kevin_blundell) December 23, 2017

3 – Away goals scored at Turf Moor in the Premier League this season: West Bromwich Albion, Crystal Palace, Huddersfield Town, West Ham United, Newcastle United, Swansea City, Arsenal, Watford & Stoke City combined: 3 goals Harry Kane alone: 3 goals Lethal. pic.twitter.com/gCopPptF0v — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2017

စပါးစ္အသင္းဟာ ယခုုႏွစ္မကုုန္ခင္ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းနဲ႕ ကစားဖိုု႕ပြဲစဥ္တစ္ပြဲက်န္ရွိ ေသးျပီး အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာသာ ဂိုုးသြင္းယူႏိုုင္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ အလန္ရွီးယားရဲ႕စံခ်ိန္ကိုု ခ်ိဳးဖ်က္ ႏိုုင္ မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုုပါေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ဟာရီကိန္းအေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုုး (၂)ဂိုုး သြင္းယူႏိုုင္မယ္ဆိုုရင္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ဥေရာပသြင္းဂိုုးအမ်ားဆံုုးကစားသမားအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟာရီကိန္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္း သြင္းဂိုုး(၅၃)ဂိုုးသြင္းယူထားျပီး ျဖစ္ကာ ဘိုုင္ယန္ျမဴးနစ္ကစားသမား လီယြန္ေဒါစကီး ၊ ပီအက္စ္ဂ်ီကစားသမား ကာဗာနီ ၊ ရီးယဲလ္ မက္ဒရစ္အသင္းကစားသမား စီေရာ္နယ္ဒိုုတိုု႕နဲ႕ စံခ်ိန္တူသြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

Goals After El Clasico in 2017:

Lionel Messi – 54

Cristiano Ronaldo – 53

Edinson Cavani – 53

Robert Lewandowski – 53

Harry Kane – 50 4 hours later Harry Kane is level with Ronaldo,Cavani and Lewandowski… Oh and Kane has one more game in 2017. Unbelievable — Rehaan (@R3haanRamsunder) December 23, 2017

မေန႕က ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ မက္ဆီကလည္း ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ တစ္ဂုုိးသြင္းယူကာ (၅၅) ဂိုုး ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ဟာရီကိန္းအေနနဲ႕ ေဆာက္သင္မ္တန္နဲ႕ပြဲမွာ (၂)ဂိုုးသြင္းႏိုုင္ လွ်င္ မက္ဆီနဲ႕အတူ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ရဲ႕ သြင္းဂိုုးအမ်ားဆံုုးဥေရာပကစားသမားစံခ်ိန္ကိုုလည္း မွတ္တမ္း၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟာရီကိန္းအတြက္ အေျခအေနေပးတာတစ္ခုုကေတာ့ သြင္းဂိုုးအမ်ားဆံုုးကစားသမား(၅)ဦး စာရင္းမွာ သူတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မကုုန္ခင္ ပြဲကစားဖိုု႕ က်န္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဟာရီကိန္းဟာ စပါးစ္အသင္းရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဒုုတိယသြင္းဂိုုးအမ်ားဆံုုး ကစားသမားျဖစ္ လာ ခဲ့ျပီး စပါးစ္က စား သမားေဟာင္း တက္ဒီရွာရင္ဟမ္ ကေတာ့ သြင္းဂိုုး(၉၇)ဂုုိးနဲ႕ သြင္းဂိုုး အမ်ားဆံုုး ကစားသ မားအျဖစ္ရပ္တည္ေန ပါတယ္။