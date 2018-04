နည္းျပဂြါဒီယိုုလာ ခ်ီးက်ဴးရေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့တဲ့ ဒီဘရုုိင္း

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂြါဒီယိုုလာက စပါးစ္အသင္းကိုု (၄)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိ တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ေျခစြမ္းျပ ကစားခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုုင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ေျပာမျပတတ္ ေအာင္ပင္ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ဒီဘရိုုင္းဟာ အသင္းအတြက္ ဒုုတိယဂိုုးကိုုသြင္းယူေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ဒီပြဲစဥ္မွာ အႏိုု္င္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ (၁၆) ပြဲဆက္ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ စံခ်ိန္တစ္ခုုကိုုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္အျပီးမွာေတာ့ နည္းျပ ဂြါဒီယိုုလာက အသင္းရဲ႕ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့သလိုု သိသိသာသာ ေျခစြမ္းျပသႏိုုင္ခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုုင္းကိုုလည္း ခ်ီးက်ဴး ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Chelsea should sack Jose Mourinho again for selling Kevin De Bruyne.

