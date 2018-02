အိမ္ကြင္းမွာဒီပို႕တီဗိုအဲလ္ဗက္စ္အသင္းကိုလက္ခံကစားရမယ့္ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္း

ယေန႕ညမွာေတာ့ လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္သင္းဟာ ဒီပို႕တီဗိုအဲလ္ဗက္စ္အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာလက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ မၾကာ ေသးခင္က သူတို႕အသင္းရဲ႕ တိုးတက္လ်က္ရွိတဲ့ေျခစြမ္းကို သံသယမရွိဆက္လက္ျပသႏိုင္ဖြယ္ရွိေန ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ Vs ဒီပို႕တီဗိုအဲလ္ဗက္စ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၉း၄၅)

ကြင္း – ဘာေနမ်ဴး (ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္)



ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္း – (၁၅)ပြဲ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏိုင္ – (၁၂)ပြဲ

ဒီပို႕တီဗိုအဲလ္ဗက္စ္ႏိုင္ – (၁)ပြဲ

သေရပြဲ – (၂)ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

ဒီပို႕တီဗိုအဲလ္ဗက္စ္ ၁ – ၂ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္

💪⚽ Today's training session is underway at #RMCity! We'll keep you updated with all the pre-@Alaves team news throughout the day! #HalaMadrid pic.twitter.com/dbaMQs87LI

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) February 23, 2018