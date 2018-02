ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ဂ်ီရြန္နာအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲၾကိဳသံုးသပ္ခ်က္

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ယခုတစ္ပတ္လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ အိမ္ကြင္းမွာ ဂ်ီရြန္နာ အသင္းကို ဧည့္ခံ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး သူတုိ႕ရဲ႕ ရံႈးပြဲမရွိစံခ်ိန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါ တယ္။

ဘာစီလိုနာ Vs ဂ်ီရြန္နာ

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၂)နာရီ ၊ (၁၅)မိနစ္

ကြင္း – ႏူးကမ့္(ဘာစီလိုနာ)

ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါငး္ပြဲ – (၃)ပြဲ

ဘာစီလိုနာႏုိင္ – (၃)ပြဲ

ဂ်ီရြန္နာႏိုင္ – မရွိ

သေရပြဲ – မရွိ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

ဂ်ီရြန္နာ ၀ – ၃ ဘာစီလိုနာ

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

ယခုရာသီမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ အဓိက ဂိုးသြင္းကစားသမားေတြကိုျပပါဆိုလွ်င္ မက္ဆီနဲ႕ လူး၀စ္ ဆြာရက္ဇ္တို႕ရွိေနပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ အဆိုပါကစားသမား(၂)ဦးရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြဟာ စုစုေပါင္း (၄၈) ဂိုးထိရွိခဲ့ျပီး မက္ဆီက(၂၈)ဂိုး ၊ ဆြာရက္ဇ္က ဂိုး (၂၀) အသီးသီးသြင္းယူေပးထားပါတယ္။ ကစားသမား(၂)ေယာက္ေပါငး္ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၂၃)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ီရြန္နာအသင္းမွာေတာ့ တိုက္စစ္မွဴး ခရစ္စတီယန္စတန္နီက အဓိက ကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ ပါ၀င္ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္စတီယန္စတန္နီဟာ ယခုရာသီျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ ပြဲ(၂၀)ပါ၀င္ကစားထား ရာမွာ (၁၃)ဂိုးသြင္းယူထားသလို ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က Leganes အသင္းနဲ႕ပြဲမွာလည္း သြင္းဂိုး(၁)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

အသင္းရလဒ္ႏွင့္ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ လက္ရွိရာသီမွာ ရံႈးပြဲမရွိေသးဘဲ ဒုတိယေနရာမွ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ အသင္းကို (၇)မွတ္ျဖတ္ကာ ဇယားထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ (၁၀)ပြဲမွာ (၈)ပြဲအႏိုင္ရရွိထားျပီး (၂)ပဲြသေရက်ထားပါတယ။္

ေနာက္ဆံုးကစားတဲ့ပြဲစဥ္ကေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ကစားရတဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္အဆင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္ ျပီး တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီး ပြဲခ်ိန္ (၇၅)မိနစ္မွာ အဖိုးတန္ေခ်ပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ မက္ဆီကို ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္အေနနဲ႕ ဒမ္ဘယ္လီကိုအသံုးမျပဳဘဲ ဗီဒယ္ကို ထည့္ ကစားေစခဲ့တာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈအခ်ိဳ႕နဲ႕ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး နည္းျပက ပြဲအျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ဗီဒယ္ကိုသံုးျပီး ဒမ္ဘယ္လီကို ဘာလို႕မသံုးခဲ့တာလဲဆိုရင္ ဒမ္ဘယ္လီက ေလာေလာဆယ္မွာ ဒဏ္ရာရေနတယ္။ ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဆိုရင္ နည္းျပက ဘယ္လိုကစားတာ အေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုသိပါတယ္။ ဗီဒယ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို မတူညီတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျပသႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္က ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကန္ရျပီဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ရပါတယ္။ ” လို႕ နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္ကေျပာပါတယ္။

ဂ်ီရြန္နာအသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ Leganes အသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ စတန္နီ ၊ ေပၚတူ ၊ ဂ်ဴယန္ပီ တို႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

🎥 “Portar #OrgullGironí a la samarreta és una manera increïble d’explicar el sentiment que té la nostra afició. No hi ha res millor que fer-ho així per lluir-ho a tots els estadis” pic.twitter.com/dRQq6mOVdv

— Girona FC (@GironaFC) February 22, 2018