ဘာစီလိုုနာအသင္းကေန Istanbul Basaksehir အသင္းကိုု အငွားနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့ တူရန္

ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား အာဒါတူရန္ ဟာ တူရကီကလပ္ Istanbul Basaksehir အသင္းကိုု ႏွစ္ရွည္အငွားစာခ်ဳပ္နဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။

တူရန္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က လာလီဂါကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ အက္သလက္တီ ကိုု မက္ဒရစ္အသင္းကေန ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္လည္း ထင္သေလာက္ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏိုုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း တူရန္အေနနဲ႕ ဘာစီလိုုနာမွာဆက္ရွိျပီး ပြဲထြက္ပါ၀င္ခြင့္ရဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္း နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့ တူရန္ရဲ႕ ပြဲထြက္ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေပ်ာက္ဆံုုးခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူ႕အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ႏိုုင္ငံျဖစ္တဲ့ တူရကီကလပ္အသင္း Istanbul Basaksehir ကိုု (၂) ႏွစ္ခြဲသက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္နဲ႕ အငွားေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တူရန္ကိုု အသင္းကိုုေရာက္ရွိေအာင္ ေခၚယူႏုုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ Istanbul Basaksehir အသင္းရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Goksel Gumusdag ကေတာ့ ၀မ္းသာေနပါတယ္။

Goksel Gumusdag ကေျပာၾကားရာမွာ – “ တူရန္အေနနဲ႕ Istanbul Basaksehir အသင္းရဲ႕ ဂ်ာစီကိုု၀တ္ဆင္ျပီး သူ႕ႏိုုင္ငံ တူရကီကိုု ျပန္လာခြင့္ရခဲ့ပါျပီ။ ဒါက Istanbul Basaksehir အသင္းအတြက္ ေခၚယူတာတင္မဟုုတ္ဘဲနဲ႕ တူရကီႏိုုင္ငံအတြက္ ေခၚယူမႈတစ္ခုုလည္းျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

တူရန္ အက္စတန္ဘူလ္ ကိုု ေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်ားျပားလွစြာေသာ ပရိသတ္ ေတြက ေလဆိပ္မွာ လာေရာက္ၾကိဳဆိုုခဲ့ၾကပါတယ္။

တူရန္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္ဒီကုုိေရာက္လာတာ ကာလတိုုရည္မွန္းခ်က္ေတြ အတြက္သာမကဘဲ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ ေရာက္လာတာပါ။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

တူရန္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ တူရကီကလပ္အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘက္ဆစ္တပ္စ္ ၊ ဖီနာဘာဂ်ီ ၊ ဂါလာတာ စာေရး အသင္းေတြကလည္း အျပိဳင္အဆိုုင္ၾကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။

တူရန္က ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုု ႏႈတ္ဆက္စကားအျဖစ္ သူ ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ ကစားခြင့္ ရခဲ့တာဟာ ၾကီးမားတဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒီအတြက္ အျမဲ ဂုုဏ္ယူေနမွာျဖစ္ ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

တူရင္ ဘာစီလိုုနာအသင္းမွ ထြက္ခြာမႈနဲဲ႕ အတူ ကိုုလံဘီယာ ကြင္းလယ္လူ ယယ္ရီမီနာ လည္း ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေရာက္ရွိလာခ့ဲပါတယ္။

ယယ္ရီမီနာဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႕က (၅)ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္နဲ႕ ပဲလ္မီးရက္စ္ အသင္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၁၀.၅) သန္းနဲ႕ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါ တယ္။

စေနေန႕က ယယ္ရီမီနာကိုု ပရိသတ္ေတြနဲ႕ မိတ္ဆက္ခဲ့ရာမွာ သူက ဖိနပ္ ၊ ေျခအိတ္ေတြ ကိုု ခၽြတ္ျပီး စင္ေပၚကိုု တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေမးျမန္းရာမွာေတာ့ မီနာ က သူကစားခဲ့တဲ့ အသင္းတိုုင္းမွာ အဲဒီအတိုုင္းပဲ ျပဳ လုုပ္ေလ့ရွိတယ္လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာပါတဲ့ “ With the sole of your feet will touch ground you want to conquer and I want to succeed here ” ဆိုုတဲ့ စာသားအတိုုင္း သူျပဳလုုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။