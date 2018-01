ဆယ္တာဗီဂိုနဲ႕ သေရရလဒ္အတြက္ ျပိဳလဲသြားမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ဇီဒန္းေျပာၾကား

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့့လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ ဆယ္တာဗီဂို အသင္းနဲ႕ စိတ္ပ်က္စရာ တစ္ဖက္(၂)ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ျပီးေနာက္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွ အဓိကျပိဳင္ဘက္ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ အမွတ္ေ၀းကြာသထက္ ေ၀းကြာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဇီဒန္းကေတာ့ သူတို႕ အသင္းအေနနဲ႕ ဒီလိုရလဒ္ေတြၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္လည္း လက္က်န္ ပြဲစဥ္ေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျပိဳလဲသြားမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ တစ္ပြဲေလ်ာ့အေနအထားမွာ အမွတ္ေပးဇယား ထိပ္ဆံုးမွ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ (၁၆)မွတ္ထိ ကြာဟခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘာစီလိုနာအသင္းက ေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ လီဗန္ေတးအသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ရမွတ္ (၄၈)မွတ္နဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ဒန္နီရယ္၀က္စ္ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ဂိုးခြင့္ျပဳခဲ့ရေပ မယ့္လည္း ဂါရက္ေဘးလ္က သြင္းဂိုး (၂)ဂိုးျပန္သြင္းျပီး ပထမပုိင္းမွာ (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မက္ဆီမီလီယန္ႏိုဂိုးမက္ဇ္က ပြဲကစားခ်ိန္(၈၂)မိနစ္မွာ ေခ်ပဂိုးျပန္လည္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖက္(၂)ဂိုးစီ သေရရလဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

4 – Real Madrid have failed to win in their last four La Liga away games (D3 L1), their worst run in the competition since December 2008 (D1 L3). Fall. pic.twitter.com/kB6dpB5Ybj

— OptaJose (@OptaJose) January 7, 2018