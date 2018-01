ဒီလိုုဖ်ဴကိုုေခၚယူဖိုု႕ အင္တာမီလန္ ပစ္မွတ္ထား

ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ အနာဂတ္မေသခ်ာေသးတဲ့ တုုိက္စစ္မွဴး ဂ်ရတ္ဒီလိုုဖ်ဴ ကိုု အင္တာမီလန္အသင္းကေခၚယူဖုု႕ိ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

ရာသီအစက ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ ဒမ္ဘဲလ္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္အနားယူေနရခ်ိန္ ဒီလိုုဖ်ဴ အေနနဲ႕ ပံုုမွန္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဂၤါေန႕က Copa del Rey ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဆယ္တာဗီဂိုုအသင္းနဲ႕ ကစားတဲ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဒီလိုုဖ်ဴ ဟာ လူစာရင္းမွ ခ်ပ္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါ တယ္။

လက္ရွိ ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ ဒမ္ဘဲလ္က ဒဏ္ရာမွျပန္လည္သက္သာလာခဲ့ျပီျဖစ္သလိုု လီဗာပူးလ္ကစားသမား ဖိလစ္ေကာ္တင္ဟိုုကိုုလည္းေခၚယူဖုုိ႕ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။ တကယ္လုု႕ိ ေကာ္တင္ဟိုုသာဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေရာက္ရွိခဲ့မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီလိုုဖ်ဴဟာ ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ လိုုအပ္တာထက္ ပိုုေနတဲ့ ကစားသမားျဖစ္လာႏိုုင္ပါတယ္။

To repeat, Inter want @HenrikhMkh on loan. Man Utd would only accept straight sale. Inter have FFP issues that prevent that. Ex @Everton Gerard Deulofeu next on list. Then @PSG_inside Javier Pastore.

— Simon Stone (@sistoney67) January 4, 2018