တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕အႏိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုုနာအသင္း

မေန႕က ညေနကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ El Clasico ပြဲစဥ္မွာ ဘာစီလိုုနာအသင္းက ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့ျပီး အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုုးမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ရွင္ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ပြဲစကတည္းက စတင္ျပီး ဂိုုးရရွိဖိုု႕ၾကိဳးစားကစားခဲ့ေပမယ့္ လည္း ဂိုုးမသြင္းႏိုုင္ခဲ့ဘဲ တိုနီခရူးစ္ရဲ႕ ဂိုုးရဖိုု႕ ၾကိဳးစားအားထုုတ္မႈဟာလည္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာစီလိုုနာအသင္းကေတာ့ အခြင့္အေရးေကာင္းကိုုေစာင့္ကစားျပီး တစ္ခါတစ္ခါမွသာ ဂိုုးေပါက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုုနာအသင္းဟာ ပထမဆံုုးအားထုုတ္မႈအေနနဲ႕ ပြဲခ်ိန္(၁၈)မိနစ္မွာ ဆာဂ်ီယိုုေရာ္ဘတ္ တုုိရဲ႕ ဖန္တီးမႈကိုု ေပၚလင္ဟိုု ဂုုိးရယူဖိုု႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲႏိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေနာက္မွာ ေတာ့ ႏွစ္သင္းလံုုး အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွ ဂိုုးသမား ေကလာနာဗက္စ္နဲ႕ ေနာက္ခံလူ ရာမိုု႕စ္တုုိ႕ အေကာင္းဆံုုး ၾကံ့ၾက့ံခံကစားခဲ့လုုိ႕သာ ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုု ေစာေစာစီးစီး ဂိုုးခြင့္မျပဳခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာစီလိုုနာဂိုုးသမား မာ့ခ္အန္ဒါစတီဂ်င္ ကလည္း စီေရာ္နယ္ဒိုု ၊ ဘင္ဇီမာတိုု႕ရဲ႕ ကန္သြင္းမႈေတြကိုု ကာကြယ္ေပးႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုုင္းမွာ ဂိုုးမရွိသေရရလဒ္နဲ႕ျပီးဆံုုးခဲ့ေပမယ့္လညး္ ဒုုတိယပိုုင္းမွာေတာ့ အိမ္ရွင္ရီးယဲလ္ မက္ဒရစ္အသင္း ပရိသတ္ေတြ မေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယပိုုင္းစတင္ျပီး (၁၀)မိနစ္အၾကာမွာပဲ ဘာစီလိုုနာအသင္းဘက္ကိုု အဖြင့္ဂိုုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရ ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၅၄)မိနစ္မွာပဲ ဆာဂ်ီယိုုေရာ္ဘတ္တိုုရဲဲ႕ ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဆြာရက္ဇ္ က ဂိုုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုုးရယူခဲ့ပါတယ္။

အဖြင့္ဂိုုးခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရျပီးေနာက္မွာေတာ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ေခ်ပဂိုုးရရွိဖိုု႕အတြက္ တုုိက္စစ္ကိုု ျမွင့္ျပီးကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မာကိုုေအဆန္ဆီယိုု ၊ ဂါရက္ေဘးလ္တိုု႕ လိုု ကစားသမားေတြကိုုေတာ့ မထည့္သြင္းခဲ့ပါဘူး။ ကြင္းလယ္က (၄)ေယာက္တြဲျဖစ္တဲ့ ကိုုဗန္စစ္ ၊ လူကာမိုုဒရစ္ ၊ ကာစ္မီရိုု ၊ တိုုနီခရူးစ္တိုု႕ရဲ႕ ကစားဟန္ကေတာ့ အလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ မက္ဆီ ၊ ဆြာရက္ဇ္တိုု႕ရဲ႕တုုိက္စစ္ေတြဟာ ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့ျပီး ဂိုုးသမား နာဗက္စ္ရဲ႕ဂိုုးေပါက္ကိုု ျခိမ္းေျခာက္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၆၃)မိနစ္မွာေတာ့ ဘာစီလိုုနာရဲ႕တိုုက္စစ္ဆင္မႈကိုုဟန္႕တားရာမွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွ ကာဗာဂ်ယ္ ပင္နယ္တီစည္းအတြင္း ေဘာလံုုးကိုု လက္နဲ႕ထိခဲ့ တာေၾကာင့္ တိုုက္ရိုုက္အနီကတ္နဲ႕ထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသလိုု ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုလည္း ပင္နယ္ တီကန္ခြင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါ ပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာကိုု မက္ဆီက ဂိုုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ ဒုုတိယဂိုုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

သြင္းဂိုုး(၂)ဂိုုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရျပီးေနာက္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ လူစားလဲမႈ(၂)ၾကိမ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ေခ်ပဂိုုးေတာ့မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေနာက္ မိနစ္(၉ ၀)ျပည့္ျပီး အခ်ိန္ပိုုမွာ မက္ဆီ ရဲ႕ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ဗီဒယ္က ပိတ္သြင္းျပီး ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ တတိယအႏိုုင္ဂိုုး ရယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းက ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိလာလီဂါပြဲစဥ္ေတြအျပီးမွာေတာ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းဟာအမွတ္ေပးဇယား ရဲ႕ထိပ္ဆံုုးမွာ ရံႈးပြဲမရွိဘဲဆက္လက္ရပ္တည္ေနျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၁၄)မွတ္ျဖတ္ ထားႏိုုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

