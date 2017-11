ဆီမ်ဴနီကိုုထိလိုု႕မရေၾကာင္း အက္သလက္တီကိုုဥကၠဌေျပာၾကား

အဲဗာတန္အသင္းက ေခၚယူဖိုု႕ စိတ္၀င္စားေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အက္သလက္တီကိုုမက္ဒရစ္ အသင္းရဲ႕ ဥကၠဌ အန္းနရစ္ဆီရီဇိုုက အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဒီေယဂိုု ဆီမ်ဴနီကိုု ထိလိုု႕မရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာအဲဗာတန္အသင္းဟာ အသင္းကေန ထုုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္ကိုုးမန္းရဲ႕ေနရာမွာ ဆီမ်ဴနီကိုုခန္႕အပ္ဖိုု႕ စိတ္၀င္စားေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

🔛 TRAINING 🔛

Final session of the week for the lads#AúpaAtleti pic.twitter.com/7pfRPtcjRE

— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 10, 2017