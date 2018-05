အမ္းမရိတ္စ္မွာအားျပိဳင္မယ့္ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့အျဖစ္ ဆီျမြန္နီရဲ႕ အက္သလက္တီကုိ မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး သူတို႕ရဲ႕ ခ်န္ပီယံ အိပ္မက္ေတြ အသက္သြင္းဖို႕ အခြင့္အေရးရွိေနပါတယ္။

အာဆင္နယ္ Vs အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ ( ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့)

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ (၂၆)ရက္ေန႕

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၁)နာရီ ၊ (၃၅)မိနစ္

ကြင္း – အမ္းမရိတ္စ္ ( အာဆင္နယ္)

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

ယခုပြဲစဥ္ဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အာဆင္နယ္ အသင္းနဲ႕ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ အသင္းတုိ႕ရဲ႕ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကစားသမားမ်ား

အာဆင္နယ္အသင္းမွာေတာ့ လာကာဇက္တီဟာ ပံုစံေကာင္းတစ္ခုျပသထားႏိုင္ျပီး ယခုရာသီမွာ သူ႕ရဲ႕သြင္းဂိုးဟာလည္း (၁၃)ဂိုး ထိ ရွိလာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးဝက္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႕ ပဲြစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ လာကာဇက္တီအျပင္ စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကိုအသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးေတြသြင္းယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဝဲလ္ဘတ္နဲ႕ ရမ္ေဆးတို႕ဟာလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမား ေတြျဖစ္ပါတယ။္

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းမွာေတာ့ ဂရစ္ဇ္မန္းဟာ ရာသီအစမွာ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ေပမယ့္ ပြဲစဥ္(၃၀) ပါဝင္ကစားျပီးခ်ိန္မွာ (၁၉)ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီပြဲမွာေတာ့ ဂရစ္ဇ္ မန္းအေနနဲ႕ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို ရွာေဖြကစားႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကစားေဖာ္ ဒီေယဂိုေကာ္စတာအတြက္ အခက္အခဲရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖာနန္ဒိုေတာရက္စ္္ဟာလည္း အသင္းမွမထြက္ခြာခင္ အရန္ခံုထုိင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့ သူ႕ရဲ႕အိပ္မက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

No wonder @LacazetteAlex is smiling – Laca's scored 6️⃣ times in his last 6️⃣ games for us, averaging a goal every 6️⃣3️⃣ minutes 👏 pic.twitter.com/UBgZjUEIPN

— Arsenal FC (@Arsenal) April 25, 2018