ကာဂါဝါဟာဘြန္ဒက္စ္လီဂါရဲ႕အေကာင္းဆံုးကစားသမားေတြထဲကတစ္ေယာက္အျဖစ္ရွိပါေသးရဲ႕လား?

ဂ်ပန္ကစားသမား ရွင္ဂ်ီကာဂါဝါဟာ အာရွေဘာလံုးေလာကမွာေတာ့ အၾကီးမားဆံုး ပံုရိပ္တစ္ခုကို ပို္င္ဆိုင္ထားသူ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေဒါ့မြန္အသင္းအတြက္ေတာ့ အဲဒီေလာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိပါရဲ႕လား။

၂၀၁၇-၁၈ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ျပိဳင္ပြဲၾကီးျပီးဆုးံဖို႕ တစ္ပြဲသာ လိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒါ့မြန္အသင္းဟာ ရမွတ္ (၅၅)မွတ္ နဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားတတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနျပီး ေဟာ္ဖင္ဟိန္း ၊ လီဗာကူဆင္ အသင္းေတြထက္ (၃)မွတ္အသာနဲ႕ ဦးေဆာင္ထားပါတယ္။ ေဒါ့မြန္အသင္းအေနနဲ႕ လာမယ့္ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲကို ဝင္ခြင့္ရဖို႕ ေသခ်ာသေလာက္ရွိခဲ့ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကပဲ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းနဲ႕ ကစားတဲ့ပြဲစဥ္မွာ ကာဂါဝါဟာ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ ခဲ့ျပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါရဲ႕ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုး ဂ်ပန္ကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့ကာ ေဒါ့မြန္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈ ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ကာဂါဝါဟာ ယခုရာသီအတြင္းမွာ ေဒါ့မြန္အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး (၅)ဂိုး သြင္းယူႏုိင္ခဲ့ျပီး ဒီရာသီရဲ႕ (၅)ေယာက္ေျမာက္ သြင္းဂိုး အမ်ားဆံုးကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒါ့မြန္အသင္းအတြက္ ဒီရာသီ သြင္းဂိုး အမ်ားဆံုးကစားသမားေတြကေတာ့ အူဘာမီယန္ (၁၃ ဂိုး) ၊ မက္ဆီမီလီယန္ဖိလစ္ (၉ ဂိုး) ၊ ဘတ္္ေရွာ္ရီ(၇ ဂိုး) ၊ မာကိုရူးစ္ (၆ ဂိုး) တို႕ပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကာဂါဝါဟာ မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြက ျပသခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းတစ္ခုကို ဒီရာသီမွာ ျပသႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့သလို ဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႕လံုးပမ္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒဏ္ရာျပႆနာေတြ ကင္းရွင္းခ်ိန္မွာ ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ကြင္းလယ္ကေန တိုက္စစ္ဖန္တီးမႈေတြနဲ႕ အေရးပါတဲ့ ဂိုးဖန္တီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။

23′ WHAT A GOAL! 2-1

A mix-up in the defence and Kagawa produces a brilliant chip to put Dortmund back ahead.

