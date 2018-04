ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္နည္းျပသစ္ခန္႕အပ္မႈသတင္းကိုေစာစီးစြာထုတ္ျပန္ခဲ့မႈအေပၚဘိုဘစ္ေဝဖန္ေျပာၾကား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက နီကို ကိုဗက္ကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ခန္႕အပ္တဲ့ သတင္းကို ၾကိဳတင္ေၾကျငာခဲ့တဲ့ အေပၚ ဖရန္႕ဖတ္အသင္းရဲ႕ ေဘာလံုးဒါရိုက္တာ ဖရက္ဒီဘိုဘစ္က ေ၀ဖန္ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထိ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ကိုဗက္ဟာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ အသင္းရဲ႕ နည္းျပသစ္လာမယ့္သတင္းကို ေသာၾကာေန႕က အသင္းဘက္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗက္ကို ခန္႕အပ္တဲ့သတင္းကို ေစာေစာစီးစီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဖရက္ဒီဘိုဘစ္ ကေတာ့ ေဒါသထြက္ေနပါတယ္။

