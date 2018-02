ေရွာ္ေကးအသင္းပရိသတ္မ်ားကိုနာလ္ဒိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား

ေရွာ္ေကးအသင္းေနာက္ခံလူ နာလ္ဒို က ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္မွာ လုိက္ပါအားေပးခဲ့တဲ့ အသင္းပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈစိတ္ဓာတ္ကို ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ(၆)မိနစ္မွာပဲ လီ၀န္ေဒါစကီးရဲ႕သြင္းဂိုးနဲ႕ဦးေဆာင္ျခင္းခံထားရေပမယ့္လည္း ပရိသတ္ ေတြက အသင္းကို တစ္ခဲနက္အားေပးခဲ့ျပီး ပြဲခ်ိန္(၂၉)မိနစ္မွာပဲ ဒီဆန္တိုက ေရွာ္ေကးအသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုး ျပန္လည္သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ေသာမတ္မူလာက ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအတြက္ အႏိုင္ဂိုး တစ္ဂိုးသြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ေရွာ္ေကးအသင္းက (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

🗣️ “Props to our fans.”#Naldo‘s full of praise for the Schalke faithful during #FCBS04 👉 https://t.co/AY5u4niPt7 pic.twitter.com/XxTlugMzuh

— FC Schalke 04 (@s04_en) February 12, 2018