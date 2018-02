၀ုဖ္ဘတ္အသင္းကိုအနိုင္ရလို႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ တက္ဒက္စ္ကို

ေရွာ္ေကးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဒိုမနီကိုတက္ဒက္စ္ကိုဟာ DFB Pokal ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ မွာ ၀ုဖ္ဘတ္အသင္းကို အနိုင္ရျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္နုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်နပ္မိျပီး အနိုင္ရလဒ္နဲ႕ထိုက္တန္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ(၁၀)မိနစ္မွာသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂြီဒိုဘာ့ဂ္စေတာလာရဲ႕သြင္းဂိုးနဲ႕အတူ မိနစ္(၉၀)ထိ အနိုင္ရလဒ္ ကို ထိန္းနိုင္ခဲ့ျပီးဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲမတိုင္ခင္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ၀ုဖ္ဘတ္အသင္းနဲ႕ေရွာ္ေကးအသင္းတုိ႕ ေတြ႕ဆံု ယွဥ္ျပိဳင္စဥ္ တုန္းက တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပ တက္ဒက္စ္ကိုကေတာ့ သူ႕ အသင္း သားေတြအေနနဲ႕ ပထမပြဲစဥ္မွ အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

