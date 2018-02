အရံႈးရလဒ္အေပၚစိတ္ပ်က္ခဲ့တဲ့၀ုဖ္ဘတ္အသင္းနည္းျပ

၀ုဖ္ဘတ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ မာတင္ရွမစ္ဒ္ ဟာ DFB Pokal ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ ေရွာ္ေကး အသင္း ကို တစ္ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ရလဒ္အေပၚကို စိတ္ပ်က္ေၾကာင္းေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ပြဲအစ(၁၀)မိနစ္မွာပဲ ေရွာ္ေကးအသငး္က ဂြီဒိုဘာ့ဂ္စတယ္လာက သြင္းဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ျပီး မိနစ္(၉၀) ထိ အနိုင္ရလဒ္ကို ထိန္းနိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၀ုဖ္ဘတ္ အသင္းက ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။

Martin Schmidt on #S04WOB: "We ultimately lacked the penetrative power in the box" – To the post-match comments 👉 https://t.co/sWO8IfFekE | #vflwolfsburg #DFBCup pic.twitter.com/B4O3hhD69H

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) February 8, 2018