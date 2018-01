စတုုဂတ္ကစားသမား မာနီ ရာသီကုုန္ထိ အနားယူရေတာ့မည္

စတုုဂတ္အသင္းရဲ႕ ေတာင္ပံကစားသမား ကားလိုု႕စ္မာနီဟာ ထရိန္နင္ျပဳလုုပ္ရင္း အရြတ္ေၾကာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လက္က်န္ရာသီ၀က္ပဲြစဥ္ေတြကိုု လြဲေခ်ာ္ေတာ့မွာပါ။

မာနီဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ရရွိခဲ့တဲ့ ဒူးေခါင္းအရိုုးနုုဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဒီရာသီမွာ ပြဲထြက္ပါ၀င္က စားခြင့္မရရွိေသးပါဘူး။ မာနီဟာ အဲဒီလိုုအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ကာလရွည္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

.@CMane36 Mané requires surgery.☹️ The Portuguese attacker suffered a tendon tear to his thigh during training and will not be available to VfB for the remainder of the current season 👉 https://t.co/amwz684NAs pic.twitter.com/tMerolLjFL

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 18, 2018