ကြင္းလယ္ဒိုင္ကိုျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခဲ့တာေၾကာင့္UEFAရဲ႕အေရးယူမႈကိုခံရမယ့္ဘူဖြန္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကစားျပီးခဲ့တာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ဂ်ဴဗင္တက္စ္အသင္းရဲ႕ ဝါရင့္ဂိုးသမား ဘူဖြန္ဟာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ မစ္ခ်ယ္အိုလီဗာကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ UEFA ရဲ႕ အေရးယူမႈကို ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္တို႕ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ေမခ်ယ္အိုလီဗာဟာ ပြဲျပီးခါနီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဘက္ကို ပင္နယ္တီသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီး ဂိုးသမား ဘူဖြန္ ဟာလည္း အနီကဒ္နဲ႕ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

Good to see bully boy Buffon charged by UEFA over his dreadful conduct towards Michael Oliver in Madrid…

— Chris Sutton (@chris_sutton73) May 11, 2018