လီဗာပူးလ္အသင္းကဘယ္အသင္းကိုမဆိုအႏိုင္ယူႏုိင္ေၾကာင္းမာေနးေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ေတာင္ပံကစားသမား မာေနးက ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ယခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဗိုလ္စြဲဖို႕ ေရပန္းစားေနေပမယ့္ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာလည္း ထူးထူးျခားျခား လုပ္ျပႏုိင္ဖို႕ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ရိုးမားအသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၇)ဂိုး (၆)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ သလို ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုး (၅)ရာသီမွာ (၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုး (၂)ရာသီမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း လီဗာပူးလ္အသင္း ရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္ကစားမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ေၾကာင္း မာေနးက ေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအေပၚ ေလးစားမႈအျပည့္ရွိပါတယ္။ သူတို႕က ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုး ကလပ္အသင္းေတြထဲက တစ္သင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကလည္း လီဗာပူးလ္အသင္းပါ။ ” လို႕ Four Four Two ကို ေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း အင္အားၾကီးပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘယ္အသင္းကိုမဆို အႏိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သူတို႕ကို အႏိုင္ယူျပီး ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ႏိုုင္ဖို႕ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ”

“ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ျပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ပါမယ္။ ကစားတဲ့အခါမွာလည္း ဘာကိုမွ မေၾကာက္ပဲ အႏိုင္ရေအာင္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္။ ”

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ကစားသမားေတြရွိတယ္။ ဂိုးသြင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ဘာကမွ ေၾကာက္စရာမရွိဘူးဆိုတာကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ” လို႕ မာေနးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခုရာသီအတြက္ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲကိုေတာ့ လာမယ့္ေမလ (၂၆)ရက္ေန႕မွာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ကိဗ္ ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Olimpiyskiy National Sports Complex မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသငး္နဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္းတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။