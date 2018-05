အသင္းေဖာ္ေတြကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဒီေရာ့ဆီ

ရိုးမားအသငး္ရဲ႕ ကစားသမား ဒီေရာ့ဆီက ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေရကုန္ေရခမ္းကစားေပးခဲ့တဲ့ အသင္းေဖာ္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

ရိုးမားအသင္းဟာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို (၅)ဂိုး (၂)ဂိုး နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ (၄)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ရလဒ္ နဲ႕ ရံႈးနိမ့္္ျပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ကို နႈတ္ဆက္ခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ။္

ဒီေရာ့ဆီကေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖို္င္နယ္ပြဲစဥ္ထိ မတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း သူတို႕အသင္းဟာ ဥေရာပမွာ အေကာင္းဆံုးအသင္းတစ္သင္းဆိုတာကို ျပသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

Kiev here we come‼️@LFC will take on @realmadriden in the Champions League final 🏆🏆🏆 on May 26 after a thrilling semi-final win over @ASRomaEN.

Who will win❓https://t.co/0cSaqXbz4v

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) May 3, 2018