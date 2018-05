ရိုးမားနဲ႕လီဗာပူးလ္တို႕ရဲ႕ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္

မနက္ျဖန္မနက္အေစာပိုင္းမွာေတာ့ ရိုးမားအသငး္နဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္းတို႕ရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖို္င္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ရိုးမားအသင္းအေနနဲ႕ ပထမအေက်ာ့က (၅) ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ဆိုးကို ေခ်ဖ်က္ဖို႕လိုပါတယ္။

ရိုးမား Vs လီဗာပူးလ္ ( ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့)

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၃)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၁)နာရီ ၊ (၁၅)မိနစ္ ။

ကြင္း – Stadio Olimpico

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲ – (၆)ပြဲ

ရိုးမားႏုိင္ – (၁)ပြဲ

လီဗာပူးလ္ႏိုင္ – (၄)ပြဲ

သေရပြဲ – ( ၁)ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

လီဗာပူးလ္ ၅ – ၂ ရိုးမား

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကစားသမားမ်ား

ရိုးမားအသင္းမွာေတာ့ တစ္ဖက္အသင္းကို ျခိမ္းေျခာက္မယ့္ကစားသမားက ဒီဇီကိုျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ဥေရာပ ပြဲစဥ္ (၄)ပြဲမွာ သြင္းဂိုး(၁)ဂိုး စီသြင္းယူထားသလိုစုုစုေပါင္းသြင္းဂိုးဟာလည္း (၇)ဂိုးထိ သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ဒီဇီကိုဟာ စေနေန႕က ခ်ီေယဗိုအသင္းကို အႏိုင္ရရွိတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

မိုဟာမက္ဆာလက္ကေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ေျခစြမ္းျပေနျပီး ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕အတူ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၂)ၾကိမ္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားႏုိင္ပါတယ။္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ စတုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဆာလက္ဟာ ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆာလက္ဟာ တစ္ခ်ိန္ကလီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ကစားသမားေဟာင္း အီယန္ရက္ရွ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ တစ္ရာသီအတြင္း သြင္းဂိုး (၄၇)ဂိုး စံခ်ိန္ကို လိုက္မီဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

အသင္းရလဒ္ႏွင့္ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ရိုးမားအသင္းဟာ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္တုန္းကေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ပထမအေက်ာ့ အေဝးကြင္းမွာ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဒုတိယအေက်ာ့ အိမ္ကြင္းမွာ (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ျပန္လည္အႏိုင္ယူျပီး အေဝးကြင္း ဂိုးစည္းမ်ဥ္းအားသာခ်က္နဲ႕ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္လွမ္းနို္င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္

ရုိုးမားအသင္းဟာ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာလည္း လီဗာပူးလ္အိမ္ကြင္းမွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူထားျပီး အေဝးကြင္း ဂိုး အားသာခ်က္ရယူႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ခ်ီေယဗိုအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး စီးရီးေအ (၃)ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲရယူထားပါတယ္။ လက္ရွိစီးရီးေအ အမွတ္ေပးဇယားရပ္တည္မႈအရ တတိယေနရာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ လာဇီယို အသင္းနဲ႕ အျပိဳင္ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရိုးမားအသင္းနည္းျပ ဒီဖရန္ဆက္စကို ကေတာ့ သူတုိ႕အေနနဲ႕ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မွာ ဒီဇီကိုလုိ အဓိက ကစားသမားရဲ႕ အားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္မႈရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတိုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးနဲ႕ အတူ ပရိသတ္ရဲ႕ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈကို အေကာင္းဆုံးအသံုးခ်ျပီး အသင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ မွတ္တမ္းဝင္ အဆင့္တစ္ခုေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ” လို႕ ဒီဖရန္ဆက္စကိုက ပြဲၾကိဳသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။

“ လက္ရွိေရာက္ခဲ့တဲ့အဆင့္တစ္ခုအတြက္ ေက်နပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရည္မွန္းခ်က္ကခ်န္ပီယံဆု အရယူႏိုင္ဖုိ႕ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ တျခားပြဲစဥ္ေတြ ကစားတဲ့အတုိင္းပဲ ၾကိဳးစားကစားသြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေအာာင္ျမင္မႈရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ အသင္းသားေတြကို စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးထား ပါတယ္။ ”

“ ကစားသမားေတြမွာလည္း တာဝန္အျပည့္ယူသင့္ပါတယ္။ ဒီီဇီကို ဆိုရင္ အသင္းမွာ အဓိက ကစားသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပိုျပီးေတာ့လုပ္ႏိုင္လာပါတယ္။ ဆာလက္ပထမအေက်ာ့မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တာထက္ ဒီဇီကို ပိုျပီးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ” လို႕ ဒီဖရန္ဆက္စကို က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုး ကစားခဲ့တဲ့ (၂)ပြဲမွာ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္(၂)ဂိုးစီသေရ ၊ စတုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႕ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္ေတြထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းက ပရီးမီးယားလိဂ္ ဒုတိယေနရာ တက္လွမ္းဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ အတိမ္းအေစာင္းျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

Klopp: "The story of Liverpool in Rome is great, but nobody here thinks it helps a lot that our grandfathers won here. It's just a game in a wonderful stadium, in a wonderful city, against a very strong side. Creating history does not happen because someone said it before." pic.twitter.com/iFY8p40kWI

— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2018