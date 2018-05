ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကပိုေကာင္းခဲ့ေၾကာင္းနည္းျပဂ်ပ္ေဟးနပ္ေျပာၾကား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖို္င္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို သေရက်ခဲ့ေပမယ့္လည္း အဆုိပါပြဲစဥ္ဟာ ယခုရာသီရဲ႕ အေကာင္းဆံုးပဲြစဥ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ တစ္ဖက္(၂)ဂိုး စီသေရက်ခဲ့ေပမယ့္လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ ေပါင္း (၄)ဂိုး (၃)ဂိုး အရံႈးရလဒ္နဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ပြဲအစပိုင္းမွာပဲ ကင္မစ္ခ်္ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ဂိုးရခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ လည္း ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ သေရက်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္က ဒုတိယဂိုးခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ အမွားလုပ္ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား အဲလ္ရစ္ခ်္ကို အျပစ္တင္ ဖို႕ ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီး အဲဒီအစား သူတို႕အသင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

🗨 Heynckes: "We played brilliantly tonight. I think over the course of the two legs we were the better team, but as so often happens in football the game was decided by the small details." #RMAFCB #UCL pic.twitter.com/oSsmhE8EeU

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 1, 2018