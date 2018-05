ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကိုႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္ျဖင့္အႏိုင္ယူကာခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္

ယေန႕မနက္အေစာပုိင္းယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းတုိ႕ တစ္ဖက္ (၂)ဂိုး စီသေရက်ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း အႏိုင္ရလဒ္နဲ႕ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းက ဗိုလ္လုပြဲစီ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္သငး္စလံုးဟာ ေဘာလံုးရတာနဲ႕ တုိက္စစ္ဆင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး ပြဲအစ (၃)မိနစ္မွာပဲ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း က အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေသာမတ္စ္မူလာရဲ႕ ျဖတ္တင္ေပးပုိ႕မႈကို ဆာဂ်ီယိုရာမို႕စ္ ရွင္းမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ လွ်ံက်လာတဲ့ေဘာလံုးကို ကင္မစ္ခ်္က ပိတ္သြင္းျပီး ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုး ရယူေပးခဲ့တာပါ။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၇)မိနစ္မွာ အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ စီေရာ္နယ္ဒို ဂိုးသြင္းယူႏုိုင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၁)မိနစ္အေရာက္မွာ မာဆယ္လိုရဲ႕ ဘယ္ေတာင္ပံ ျဖတ္တင္ေပးပုိ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဘန္ဇီမာ က ေခါင္းတုိက္ဂိုးသြင္းျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၂)မိိနစ္မွာ ရစ္ဘာရီရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ ေသာမတ္စ္မူလာ အနီးကပ္ ပိတ္သြင္းဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပ မယ့္လည္း ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ဂုိးသမား ေကလာနာဗက္စ္ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး မတ္ဟမ္မဲလ္ရဲ႕ ဖန္တီးမႈကို လီဝန္ေဒါစကီးကန္သြငး္ရာမွာ ဂိုးသမား ေကလာနားဗက္စ္ ပုတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သလို လွ်ံက်လာတဲ့ ေဘာလုံးကို ဂ်ိမ္းစ္ရိုဒရီဂြတ္ဇ္ ပိတ္သြင္းရာမွာလည္း ဂိုးဘားေပၚ ေက်ာ္သြား ခဲ့ရပါတယ္။

