ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕အခြင့္အေရးေတြအမ်ားၾကီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္းကင္မစ္ခ်္ေျပာၾကား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ေနာက္ခံကစားသမား ဂ်ိဳဟြာကင္မစ္ခ်္ က ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ သူတို႕ အသင္းအေနနဲ႕ အခြင့္အေရးေတြအမ်ားၾကီး လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္း ကို အိမ္ကြင္းမွာလက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေပမယ့္လည္း အိမ္ကြင္းအားသာခ်က္ကို အသံုးမခ်ႏိုင္ဘဲ ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ပါတယ္။

#Heynckes: "We'll try everything in Madrid to try and turn the game around. That is the minimum requirement. We'll see where we stand at full time." #FCBRMA #packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/YLKIaoW28p

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 25, 2018