ေရပန္းထဲဆင္းျပီးေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့အတြက္ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ရိုးမားအသင္းဥကၠဌ

ရိုးမားအသင္းရဲ႕ ဥကၠဌ ဂ်ိမ္းစ္ေပၚလိုတာ ဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဆီမီးဖိုင္နယ္တက္ေရာက္ခြင့္ရအျပီး ေရာမမွာ ရွိတဲ့ အလွေရပန္းထဲကို ခုန္ဆင္းျပီး ေအာင္ပြဲ ခံခဲ့ပါတယ္။

ေပၚလိုတာရဲ႕ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ရျပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ ယူရို (၅၀၀) ေပးေဆာင္ခဲ့ရသလို ေရာမမွာရွိတဲ့ တျခားေရပန္းတစ္ခုကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႕အတြက္ ယူရို (၂)သိန္း (၃)ေသာင္း ကိုလည္း ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ရိုးမားအသင္းအေနနဲ႕ ဒုတိယအေက်ာ့ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး သူတုိ႕အသင္းအတြက္ သမိုင္း၀င္္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2018