စပိန္ေျမမွာဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့တဲ့ဆီးဗီးလားအသင္းနဲ႕မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

စပိန္ေျမမွာယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဆီးဗီးလားအသင္းနဲ႕ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းတို႕ရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္ဟာ ဂိုးမရွိ သေရရလဒ္နဲ႕ျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ အိမ္ရွင္ဆီးဗီးလားအသင္းဟာ ပိုျပီးအခြင့္အေရးေတြရရွိခဲ့ျပီး အေကာင္းဆံုးကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ (၄)မိနစ္မွာပဲ ဆီးဗီးလားအသင္းမွ လူး၀စ္မူရီယယ္ရဲ႕ အေ၀းကန္ခ်က္ကို မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ ဂိုးသမားဒီဂီယာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၄)မိနစ္အခ်ိန္မွာပဲ အဲဗားဘာနီဂါ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္အေ၀းကန္ခ်က္နဲ႕ကန္သြင္းရာမွာ ဂိုးဘား ေပၚေက်ာ္သြားခဲ့သလို ပြဲခ်ိန္(၂၂)မိနစ္မွာရရွိခဲ့တဲ့ ဂ်ီဆပ္နာဗက္စ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ဟာလည္း ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေဘးမွ ကပ္ျပီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၅)မိနစ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းအတြက္ ဂိုးရႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ လူကာကူရဲ႕ ေျမမက်ေဘာကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဘားေပၚမွအေတာ္ေလးေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္(၁၃)မိနစ္အၾကာမွာ မက္တြန္မီေနး အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ထပ္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေတာ့မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

It ends all square in southern Spain. pic.twitter.com/eQIIdeXRdn

ပြဲကစားခ်ိန္(၄၂)မိနစ္မွာရရွိခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳအာကြင္ေကာ္ရီရာ ရဲ႕ အနီးကပ္ကန္သြင္းမႈတစ္ၾကိမ္ကိုလည္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းဂိုးသမားဒီဂီယာကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမျပီးခင္မွာပဲ ဆီးဗီးလားအသင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေကာင္း(၂)ၾကိမ္ကို ဒီဂီယာကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ စတီဗင္ဇြန္ဇီ ရဲ႕ အနီးကပ္ေခါင္းတိုက္ခ်က္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို နာဗက္စ္ရဲ႕ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ မူရီယယ္ ရဲ႕ကန္သြင္းမႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၅၈)မိနစ္မွာ မူရီယယ္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကိုက္(၂၀)အကြာမွ ကန္သြင္းခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၆၃)မိနစ္မွာ ဖရီးကစ္မွတစ္ဆင့္ ဆလီမန္႕လန္႕လတ္ဂ္ ေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမားဒီဂီယာ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ပင္နယ္တီစည္းထဲမွာ ေကာ္ရီရာ ေနာက္ခံလူေတြကိုလွည့္ထြက္ျပီး ဂိုးသြင္းယူဖုိ႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕ေ၀းကြာခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္(၆၇)မိနစ္မွာ ဘာနီဂါ အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွ တိုက္ရိုက္သြင္းယူဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဒီဂီယာအမိအရကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

They call it the Theatre of Dreams for a reason and the @ChampionsLeague dream is still very much alive.

We’ll be ready on March the 13th.#ThisIsSevilla #SevillaFamily pic.twitter.com/yXyd3YZceP

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 21, 2018