မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားရယူႏိုင္ေၾကာင္းအက္ရွေလယန္းေျပာၾကား

ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ ဆီးဗီးလားအသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ ကစားသမား အက္ရွေလယန္းက ကသူတို႕အသင္းေနနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားကိုရယူနိုင္စြမ္းရွိတယ္လို့ ေႀကြးေၾကာ္လိုက္ပါတယ္။

“Estadio Ramo’n Sanchez Pizjua’n” မွာက်င္းပမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ (၁၆)သင္းအဆင့္ပြဲစဥ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ကစားဖို႕အတြက္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္း ကစားသမားေတြ စပိန္ေျမကို ထြက္ခြာသြားႀကပါျပီ။ အဲဒီကြင္းႀကီးမွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္း အေနနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ထဲကစျပီးနိုင္ပြဲမရရွိေသးပါဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္နဲ့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာလည္း ဒီကြင္းႀကီးထဲမွာပဲ ဘာစီလိုနာအသင္း နဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲနွစ္ပြဲလံုးကစားခဲ့ျပီး နွစ္ႀကိမ္လံုးအေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

What an away end, not many can match that 👹. Still on our march to Wembley 🤘🏾👹#MUFC pic.twitter.com/ZEYMaEZU7u

— Ashley Young (@youngy18) February 17, 2018