ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္အဆင့္မွာ ရီးယဲလ္အသင္းအနုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟးနပ္ေျပာၾကား

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္အဆင့္ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ စပိန္အင္အားၾကီးကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္ မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္ မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ရလဒ္ေတြဆိုး၀ါးေနေပမယ့္လည္း အဆုိပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရီးယဲလ္မက္ဒ ရစ္အသင္းက အနုိင္ရနုိင္ေၾကာင္း ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းနည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္ရဲ႕ ပထမအေက်ာ့ကိုေတာ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံကစားရ မွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ နည္းျပဇီဒန္းရဲ႕ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ရလဒ္ေတြဆိုးရြားေနျပီး ဇယားထိပ္ ဆံုးမွ ဘာစီလိုနာအသင္းထက္ (၁၉)မွတ္ေလ်ာ့နည္းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာေတာ့ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္(၁၆)မွ လီဗန္ေတးအသင္းကို သေရက်ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လာမယ့္အပတ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႕ ကစားမယ့္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အနိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေဟးနပ္ကေျပာပါတယ္။

