အီတလီအသင္းအတြက္သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းေပးဖို႕မန္စီနီေျပာၾကား

အင္တာမီလန္အသင္းနဲ႕ မန္စီးတီးအသင္းေတြရဲ႕ နည္းျပေဟာင္းျဖစ္သူမန္စီနီက အီတလီအသင္း ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားလြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာမွာ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းဖို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီတလီအသင္း ကမၻာ့ဖလားဝင္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ျပီးခ်ိန္မွာ နည္းျပ ဗန္တူရာ ကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ မန္စီနီဟာ အီတလီအသင္းနည္းျပျဖစ္လာဖုိ႕ ေရပန္းစားေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ မန္စီနီဟာ ရုရွားကလပ္ ဇန္းနစ္စိန္႕ပီတာစဘတ္ အသင္းကို နည္းျပအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မန္စီနီကေတာ့ အီတလီအသင္းအေနနဲ႕ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းလက္ေရြးစင္အသင္းေတြၾကားထဲမွာ ေနရာတစ္ခုျပန္ရဖုိ႕ ထူးထူးျခားျခားလုပ္ျပသင့္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

#Azzurri 🇮🇹️#Italy and #SaudiArabia🇸🇦 will meet for the first time on 28th May in St Gallen 🇨🇭 for a friendly.

➡ https://t.co/R6YKlkE75z#VivoAzzurro pic.twitter.com/jHvFX0QP5R

— Italy (@azzurri) April 19, 2018