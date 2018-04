အင္ဂ်င္ျပႆနာေၾကာင့္အေရးယူခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္းရီကာဒိုေျပာၾကား

ရက္ဒ္ဘူးလ္အသင္းရဲ႕ ကားေမာင္းသမား ဒန္နီရယ္ရီကာဒိုက သူ႕အေနနဲ႕ တရုတ္မွာ ကားရဲ႕ second energy store unit ကို အသံုးျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

ရီကာဒိုဟာ အီလက္ထရြန္းနစ္ခၽြတ္ယြင္းမႈတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပီးခဲ့တဲ့ ဘာရိန္းဂရင္းပရီျပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။

ရီကာဒိုရဲ႕ RB14 ဟာ အီလက္ထရြန္းနစ္ခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္လ ိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း energy store unit မွာ အပ်က္အစီးတခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

The FIA have confirmed a NEW ENERGY STORE and CONTROL ELECTRONICS for Daniel Ricciardo. ONLY TWO OF THESE ELEMENTS are allowed for the entire season #F1 pic.twitter.com/7aaBolgU05

— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) April 13, 2018