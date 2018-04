ဘာရိန္းဂရင္းပရီစတုတၳေနရာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္းပီရာဂတ္စ္ေလေျပာၾကား

ေတာ္ရုိေရာ့ဆို အသင္းရဲ႕ ကားေမာင္းသမား ပီရာဂတ္စ္ေလ ဟာ ဘာရိန္းဂရင္းပရီၿပိဳင္ပြဲမွာ စတုတၳ ေနရာမွ ပန္းဝင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ေက်နပ္ေနၿပီး ဒါဟာ ေတာ္ရိုေရာ့ဆို အသင္း အတြက္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္တည္မႈလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပီရာဂတ္စ္ေလ ဟာ STR13 ကားနဲ႔ ဘာရိန္းဂရင္းပရီ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ရာမွာ နံပါတ္(၆)ေနရာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

တနဂၤေႏြေန႔က ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ တကယ့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာ့ ရမွတ္ေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္တုန္းက အဆင့္(၆)ေနရာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တကယ့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ စတုတၳေနရာ ရပ္တည္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မယံုႏိုင္စရာပါ။”လို႔ ပီရာဂတ္စ္ေလက ဆိုပါတယ္။

Great @F1 race, with battles through out the field. Really enjoyed that here on @FOXSportsAsia. Other than Vettel, Gasly and especially Ericsson were my drives of the day.

— Alex Yoong (@alexyoong) April 8, 2018