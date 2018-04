တာထြက္ခြင့္ေနရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘာရိန္းဂရင္းပရီ

မာစီးဒီးအသင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမား လူးဝစ္ဟာမီလ္တန္ဟာ လာမယ့္ ဘာရိန္းဂရင္းပရီၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ နံပါတ္ ၉ ေနရာကေန ပြဲထြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာရိန္းဂရင္းပရီၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အပတ္ေရ ၅၇ ပတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမယ့္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ အခုလိုအျပစ္ေပးခံခဲ့ရတာ ဟာမီလ္တန္တစ္ဦးတည္းသာရွိခဲ့ပါတယ္။

Lewis 💬 “I'll try and eke out every last bit of power and strength from this car. I will give it everything I've got” 👉 https://t.co/P3BI06uuLb #BahrainGP pic.twitter.com/8NOEmsiG2X

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 7 April 2018