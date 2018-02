ပရိသတ္တစ္ဦးဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးခဲ့တဲ့helmetကိုမိတ္ဆက္ျပသခဲ့တဲ့ ေဘာ့တက္စ္

မာစီးဒီးအသင္းရဲ႕ကားေမာင္းသမား ဗယ္လ္တာရီေဘာ့တက္စ္ဟာ ပရိသတ္တစ္ဦးက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေပးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ အတြက္ သူ႕ရဲ႕ helmet အသစ္ကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ေဘာ့တက္စ္ရဲ႕ helmet ဒီဇိုင္းကိုေရးဆြဲဖို႕အတြက္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ (၁၅၀၀)ေက်ာ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တယ္ လို႕လည္းသိရပါတယ္။

အဲဒီျပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြထဲကမွ အျပာ ၊ အျဖဴ ၊ အနက္ေရာင္ ေတြကိုေပါင္းစပ္ထားတဲ့ဒီဇိုင္းက ေရြးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရတာျဖစ္ျပီး တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ မတူညီတဲ့ အေရာင္ေတြကို ထည့္သြင္းထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

So here it is! My new helmet design for 2018! How do you like it? 😉

Thank you for all the entries in the #VB77Helmet competition – you surely made it hard to choose! #VB77 #F12018 @MercedesAMGF1 @StiloOfficial pic.twitter.com/UZa95zmTku

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) February 21, 2018