The Alfa Romeo Saubar C37ကားသစ္ကိုမိတ္ဆက္ျပသခဲ့

Alfa Romeo Sauber အသင္းရဲ႕ ကားအသစ္ျဖစ္တဲ့ The Alfa Romeo Sauber C37 ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ကားသစ္ကို အြန္လိုင္းမွ မိတ္ဆက္ေၾကျငာခဲ့တာျဖစ္ျပီး အသင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ ထက္ အနည္းငယ္ေစာျပီး ေၾကျငာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါကားကို Charles Leclerc နဲ႕ Marcus Ericsson တို႕က ေမာင္းႏွင္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္ျပီး အျဖဴကို နီညိဳေရာင္ ေဖာက္ထားကာ မႏွစ္က ျပသခဲ့တဲ့ ကားနဲ႕ ပံုစံတူပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ေဖာ္ျမဴလာ၀မး္ ကားေတြမွာ မတပ္မေနရျဖစ္တဲ့ Halo တပ္ဆင္ထားတဲ့ အဆိုပါ C37 ကို ဖယ္ရာရီအင္ဂ်င္အသစ္နဲ႕ ေမာင္းႏွင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ အဓိကအၾကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရက္ဒ္ေဗဆာ ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၈ ရာသီကို အျမန္ေရာက္ျပီး Marcus နဲ႕ Charles တို႕ ေမာင္းတာကို ၾကည့္ခ်င္ေနပါျပီ။ C37 အတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမ်ားၾကီးၾကိဳးစားထားပါတယ္။ ဒီေန႕ ဒါကို မိတ္ဆက္ျပသရတာ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ ခ်က္ကရွင္းပါတယ္။ ျပိဳင္ကြင္းအတြင္းမွာ အမီလိုက္ႏိုင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္ မျပတ္ တိုးတက္လာဖို႕ပါ။ C37 မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အင္အားေတြအမ်ားၾကီးစိုက္ထုတ္ထားပါတယ္။ အသင္းရဲ႕ မိတ္ဖက္ေတြနဲ႕ ပရိသတ္ေတြကိုလည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ပံ့ပိုးမႈေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။ Alfa Romeo အမွတ္တံဆိပ္ အေနနဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာ၀မး္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျခင္းဟာလည္း အသင္းအတြက္ မွတ္တိုင္တစ္ခုပါ။ ဒီလို သမိုင္း၀င္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာဂုဏ္ယူမဆံုး ပါဘူး။ Alfa Romeo Sauber အေနနဲ႕ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ ဆႏၵေတြေစာေန ပါတယ္။” လို႕ ဆုိပါတယ္။

If you haven't already, head to our #C37 gallery for full list of beauty shots 😉 The cars, drivers' helmets, team kit… galore! 👉👉https://t.co/IEUzm1j3y3#AlfaRomeoSauberF1Team #Formula1 #F1 pic.twitter.com/Qq8M7dGE7k

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) February 20, 2018