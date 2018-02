Haloတပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ရတာအဆင္ေျပေၾကာင္းေဘာ့တပ္စ္ေျပာၾကား

မာစီးဒီးအသင္းရဲ႕ ကားေမာင္းသမား ဗယ္တာရီေဘာ့တပ္စ္ဟာ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ကားေတြမွာအသံုးျပဳတဲ့ Halo ဟာ သူ႕အတြက္ ဘာမွအခက္အခဲမရွိဘဲ သူနဲ႕ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈ ရာသီပြဲစဥ္ေတြမစတင္ခင္ မွာပဲ ေဘာ့တပ္စ္ဟာ Halo ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စမ္းသပ္ေမာင္း ႏွင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဗယ္တာရီေဘာ့တပ္စ္က သူ႕အေနနဲ႕ Halo ကို အျပည့္အ၀တပ္ဆင္ျပီး စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ရာမွာ လွ်င္ျမန္မႈရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

#NewHeader 📸 This is the week! Three more days until we unleash W09! #DrivenByEachOther pic.twitter.com/fTd1NkGEn9

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 19, 2018