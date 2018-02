ဟာမီတန္ႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ေမာင္းႏွင္ခ်င္ေၾကာင္းရီကာဒိုေျပာၾကား

ၾသစေတးလ်ကားေမာင္းသမား ဒန္နီရယ္ရီကာဒိုက လက္ရွိေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းေလာကမွာ အားလံုးနဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျပီး လူး၀စ္ဟာမီတန္နဲ႕ပင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

HRT နဲ႕ Toro Rosso အသင္းေတြရဲ႕ ကားေမာင္းသမားေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ရီကာဒို ဟာ ဆီဗက္စတီယန္ ဗက္ဆယ္ကို အသင္းေဖာ္ တစ္ဦးအေနနဲ႕ အႏိုင္ရရွိဘူးတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာကားေမာင္းသမားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ရီကာဒိုဟာ ဒန္ေနးကယက္ ၊ မက္စ္ဗာစတာပန္ တို႕နဲဲ႕ တစ္သင္း တည္းေ မာင္းႏွင္ေနတာျဖစ္ျပီး သူေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အိပ္မက္တစ္ခုကေတာ့ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဟာမီတန္နဲ႕ တစ္သင္းတည္းေမာင္းခြင့္ရဖို႕လို႕ဆိုပါတယ္။

