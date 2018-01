Halo တပ္ဆင္ျခင္းဟာ ၾကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း Force India ကားေမာင္း အသင္းမွေျပာၾကား

၂၀၁၈ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ တပ္ဆင္ရမယ့္ ကိရိယာျဖစ္တဲ့ Halo ကိုု အသံုုးျပဳ ျခင္းဟာ ကားရဲ႕အ ေလး ခ်ိန္ကိုု ေလွ်ာ့ခ်ဖိုု႕အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း Force India ကားေမာင္းအသင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကားေမာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( FIA) မွ ကားေမာင္းသမားမ်ားရဲ႕ ထုုိင္ခံုုေနရာကိုု ကာကြယ္ဖုုိ႕အတြက္ရည္ရြယ္ထုုတ္လုုပ္ထားတဲ့ကိရိယာျဖစ္တဲ့ “ Halo ” ကိုု မျဖစ္မေနတပ္ဆင္ ရ မယ္လုုိ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္အတြင္း ျပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းေတြရဲ႕ ကား ေတြမွာ အဆိုုပါကိရိယာ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

The most successful Sahara Force India car in our history, the VJM10, has been officially consigned to the history books and it will now grace the reception of our Silverstone headquarters.

