ထုတ္လႊင့္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္္ပြဲ

မကၠလာရင္ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းအသင္းရဲ႕ ဒါရိုက္တာ ဇက္ ဘေရာင္းက ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမယ့္ ထုတ္္လႊင့္မႈေတြကို ပရိသတ္ ေတြ ျမင္ေတြ႕ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္ပြဲဟာ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဘာနီအယ္လက္စတုန္းရဲ႕ စည္းမ်ဥ္ေတြ ၾကားမွာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ မကၠလာရင္အသင္းအေနနဲ႔ ေနာက္က်ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ထုတ္လႊင့္မႈ ပံုစံေတြကေန ထိုးေဖာက္ၿပီး ပံုစံသစ္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ခရစၥမတ္ မတိုင္ခင္က ေရာင္ ဘတ္ခ်္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္ပြဲထြက္ ထုတ္လႊင့္မႈ နည္းစနစ္ကို အသင္းေတြထံကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ နည္းပညာရဲ႕ ျမင့္မားမႈကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စမ္းသပ္ခဲဖူးပါတယ္္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြျဖစ္တဲ့ F1 appilication နဲ႔ OTT Platform (Over The Top /streaming) ေတြကို အားကစား တီဗီ ေလာကရဲ႕ တီထြင္သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ ေဟးလ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဂရပ္ဖစ္ ေတြကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမွာပါ။

What's new in 2018? Well, quite a lot actually…

New sporting regulations >> https://t.co/9PWN2MbMLm

New technical rules >> https://t.co/ckogRgV3sX #F1 pic.twitter.com/JeRmlsziTl

— Formula 1 (@F1) January 11, 2018