ကားအင္ဂ်င္အသစ္မ်ားျဖင့္ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ မာစီးဒီးစ္အသင္း

မာစီးဒီးစ္ ကားေမာင္းအသင္းဟာ လာမယ့္ႏွစ္ ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ကားအင္ဂ်င္အားလံုုး ကိုု အင္ဂ်င္အသစ္မ်ားျဖင့္ အသံုုးျပဳ ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကီးအကဲ ျဖစ္သူ အန္ဒီကိုု၀ဲလ္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ကစတင္ျပီး လက္ရွိခ်ိန္ထိ မာစီးဒီးစ္အသင္းရဲ႕ power unit ဟာ အေကာင္းဆံုုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေပမယ့္လည္း အသင္းအေနနဲ႕ ပိုုျပီး ေကာင္းမြန္တိုုးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာလညး္ျဖစ္ပါတယ္။

2,263/2,392 laps completed = ✅

Led at least one lap in 17/20 races = ✅

Led 714/1,196 laps, 59.70% of total = ✅

2017? Unlucky for some… 😉 #SilverArrowsStats pic.twitter.com/vWqLAzwPx7

