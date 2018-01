၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာလည္း ပထမ ကားေမာင္း သမားေနရကို ရရွိဖြယ္မရွိတဲ့ ေဘာ့တက္စ္

မာစီဒီး ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းအသင္းရဲ႕ပိုင္ရွင္ တိုတို ၀ုဖ္လ္ဟာ ေဘာ့တက္စ္ အေနနဲ႔ ဟာမီလ္တန္နဲ႔ တူညီတဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပသႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒီရာသီမွာေတာ့ ဟာမီလ္တန္ရဲ႕ ေနာက္ဒုတိယ ဦးစားေပးအေန နဲ႔သာ ဆက္ရွိေနမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ရာသီဟာ ေဘာ့တက္စ္အတြက္ ပထမဆံုး ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ရာသီျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ရပ္မွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာ့တက္စ္ အေနနဲ႔တျခား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ နဲ႔ အသင္းေဖာ္ျဖစ္တဲ့ ဟာမီလ္တန္တို႔ နဲ႔ တန္းတူအဆင့္တစ္ခုမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ရုန္းကန္ေနရပါတယ္။

မာစီဒီးအသင္းနဲ႔ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့တဲ့ ေဘာ့တက္စ္ အေနနဲ႔ လာမယ့္ ရာသီမွာလည္း ပထမ ေနရာအတြက္ ဆက္လက္ ရုန္းကန္ရဦး မွာပါ။

