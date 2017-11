ဘရာဇီးဂရင္းပရီတြင္လံုုျခံဳေရးတိုုးျမွင့္ခ်ထားမည္

အဆိုုပါတုုိက္ခိုုက္မႈမွာ ၾကီးးၾကီးမားမားလူထိခိုုက္မႈမရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း တန္ဖိုုးၾကီးပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ ခိုုးယူျခင္းခံခဲ့ရျပီး ကားေမာင္းသမားတစ္ဦးဟာလည္း ေခါင္းကိုု ေသနတ္နဲ႕ ခ်ိန္ခံရတဲ့ အေျခ အေန လည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အဲဒီျဖစ္စဥ္အတြင္း FIA(Federation International Automobile) ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာလည္း မ်က္ႏွာဖံုုးစြပ္ေသနတ္သမားရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္မႈကိုု ခံခဲ့ရျပီး အဆိုုပါေသနတ္သမားက ကားမွန္ေတြကိုု ရိုုက္ခြဲဖိုု႕ အားထုုတ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ FIA က လံုုျခံဳေရးပိုုျပီးတင္းက်ပ္ကာ အင္အားမ်ားမ်ားခ်ထားေပးဖိုု႕ ဆာအုုိေပၚလိုုရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုု ေတာင္းဆိုုထားပါတယ္။

ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုုမွာေတာ့ – “ ျပိဳင္ပြဲရဲ႕လက္က်န္ခ်ိန္ေတြမွာ လံုုျခံဳေရးအင္အားကိုု အလံုုးအရင္းလိုုက္ခ်ထားေပးဖိုု႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ” လိုု႕ဆုုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မာစီဒီးအသင္းရဲ႕ ကားေမာင္းသမားဟာမီတန္ဟာလည္း အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ ့ အေျခအေနတစ္ခုုနဲ႕ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရပါေသးတယ္။

“ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ကိုု တုုန္လႈပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုုျဖစ္ရပ္က ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းမွာျပိဳင္ခဲ့တဲ့သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါကိုု အေရးယူျပီး အားလံုုးကိုု လံုုျခံဳေအာင္လုုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္မဟုုတ္သလိုု အားလံုုးခုုခ်ိန္မွာ လံုုျခံဳေရးလိုုအပ္ေနပါတယ္။ ” လိုု႕ ဟာမီတန္ကေျပာပါတယ္။

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.

