ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို လြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းကစားသမား (၁၁) ဦး

လာမယ့္ ရုရွား ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသင္းနည္းျပေတြအေနနဲ႔ အၿပီးသတ္လူစာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားမ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖို႔ ေကာင္းစြာ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ကမာၻ႕အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လူစာရင္းက ကစားသမားေတြက ဒီခ်န္လွပ္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပို္င္း ၊ အသငး္အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္စြမ္း နဲ႔ ပြဲကိုစိုးမိုးႏိုင္စြမ္းေတြမွာ အသာမရတဲ့ ကစားသမားမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကိုလြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းကစားသမား (၁၁) ဦးနဲ႔ စုစည္းထားတဲ့အသင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္တာပါ။

ဂ်ိဳးဟတ္ (ဂိုးသမား ၊ အဂၤလန္)

အဂၤလန္အသင္းအတြက္ အဓိက ၿပိဳင္ပြဲႀကီး (၃) ရပ္မွာပါ၀င္ကစားခဲ့ၿပီး ေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြမွာလည္း (၁၀) ပြဲကစားေပးခဲ့တဲ့အသက္ (၃၁) ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ိဳးဟတ္ကိုခ်န္လွပ္ခဲ့တာကေတာ့ တကယ္ကိုအံ့အားသင့္ခဲ့ရပါတယ္။မန္စီးတီးအသင္းကေန ထြက္ခြာသြားခဲ့ရေပမယ့္ ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳးဟတ္ဟာ ယခုႏွစ္ရာသီ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းမွာ က်ဆင္းခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ေတြေၾကာင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ အဂၤလန္အသင္းရဲ႕ အၿပီးသတ္ (၂၃) ဦးစာရင္းကေန အံ့အားသင့္ဖြယ္ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မားကို႔စ္အလြန္ဆို (ေနာက္ခံလူ ၊ စပိန္ )

အသင္းအတြက္ ေနာက္ခံကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ တိုက္စစ္ပိုငိးကုိပါ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးေပးခဲ့တဲ့ မားကို႔စ္အလြန္ဆိုကေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စပိန္အသင္းလူစာရင္းမွာ တစ္ေနရာစာ အားလံုးကသတ္မွတ္ထားၿပီးသား ကစားသမားပါ။အသင္းအတြက္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ (၃၃) ပြဲမွာ (၇) ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အလြန္ဆိုထက္ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ခြင့္ ပံုမွန္မရရွိခဲ့တဲ့ မြန္ရီရယ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကေတာ့ ပေဟဠိ ဆန္လြန္းပါတယ္။

ေဒးဗစ္လုဇ္ (ေနာက္ခံလူ ၊ ဘရာဇီးလ္)

ႏိုင္ငံအသင္းတြက္ (၅၆)ပြဲကစားေပးထားၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဘရာဇီးလ္အသင္းမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူတစ္ဦးပါ။ႏိုင္ငံအသင္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဒးဗစ္လုဇ္ကေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွာ နည္းျပကြန္တီနဲ႔အဆင္မေျပမႈေတြေၾကာင့္ ပြဲထြက္ခြင့္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာက ႏိုင္ငံအသင္းကစားသမား ဘ၀ကို ရိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့ၿပီး အခုလို ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

မာမာဒို ဆာခို (ေနာက္ခံလူ ၊ ျပင္သစ္)

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းမွာ အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းကို ျပသခဲ့ၿပီးအသင္းေဖာ္ တြန္ကင္းနဲ႔တြဲဖက္ၿပီး နည္းျပရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ရဲ႕ ရာသီအစဆိုးရြားတဲ့ရလဒ္ေတြကို ေျခဖ်က္ေပးႏိုင္ခဲ့တ့ဲကစားသမားပါ။ဒါေပမယ့္ ျပင္သစ္အသင္းနည္းျပဒပ္ခ်န္႔အေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ေနာက္တန္းဗဟိုခံစစ္မွဴးေနရာအတြက္ ဗာရန္း နဲ႔ အူမစ္တီတို႔ကိုေနရာေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဆာခိုအသင္းအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းေတြက လံုေလာက္မႈမရွိလုိ႔လားဆိုၿပိး ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။

ဟတ္တာ ဘယ္လာရင္ (ေနာက္ခံလူ ၊ စပိန္)

အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ဒီရာသီမွာ ပြဲေပါင္း (၃၅) ပြဲကစားခဲတ့ဲ့ ဘယ္လာရင္ဟာ ခ်ီးက်ဴးစရာေျခစြမ္းကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။ႏိုင္ငံအသင္းလူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိတာ ဘယ္လာရင္အတြက္ေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ (၂၃) ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးၿပီး အနာဂတ္မွာႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔အတူ ေသခ်ာေရရာမႈ တစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။

မာရီယို ေဂါ့ဇီ (ကြင္းလယ္ ၊ စပိန္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ္ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဂ်ာမနီအသင္း ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္မွာ အဓိကသူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့သူက ေဂါ့ဇီပါ။သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမိနစ္သြင္းဂိုးနဲ႔အတူ ဂ်ာမနီအသင္းအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒဏ္ရာျပႆနာေၾကာင့္ ေဂါ့ဇီအသင္းမွာ ရုနး္ကန္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အသင္းလူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ ေဂါ့ဇီဟာ ေဒါ့မြန္အသင္အတြက္ ျပန္လည္ေျခစြမ္းျပသၿပီး ပံုမွန္ေျခစြမ္းကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအသင္းတြက္ ပြဲထြက္ခြင့္ကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ဂိုလန္ (ကြင္းလယ္ ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)

ရိုးမားအသင္းနဲ႔အတူ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္အထိတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ဂုိလန္ကေတာ့ နည္းျပမာတီနက္ဇ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံအသင္းလူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့တာကေတာ့ နည္းျပျဖစ္သူနဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့ ဆက္ဆံေရးကအဓိက က်မယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။ဒါေပမယ့္ နည္းျပျဖစ္သူကေတာ့ နည္းစနစ္ပိုငး္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ဂိုလန္အေနနဲ႔လည္း အသင္းလူစာရင္းကေန ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲႏိုင္ငံအသင္းကစားသမားဘ၀ကေန အနားယူေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

၀ီလ္ရိႈင္းယား (ကြင္းလယ္ ၊ အဂၤလန္)

လက္ရွိအဂၤလန္အသငး္ မွာ ၀ီလ္ရိႈင္းယားလို ဖန္တီးမႈေကာင္းတဲ့သူတစ္ဦးလိုအပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံအသင္းအနဲ႔ကလပ္အသင္း (၂) ခုၾကားမွာ မၾကာခဏဒဏ္ရာျပႆနာ ရွိေနခဲ့တာက ၀ီလ္ရိႈင္းယားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့တဲ့အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အာဆင္နယ္အသင္းမွာ ျပန္လည္ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းပိုင္းမရ ရုရွားေျမကိုသြားတဲ့ အဂၤလန္အသင္းလူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိမယ္လို႔ ကစားသမားကိုယ္တိုင္က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ နည္းျပေဆာက္ဂိတ္ကေတာ့ ၀ီလ္ရိႈင္းယားကို ခ်န္လွပ္ဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

Think its about time I had my say…

It goes without saying that I’m naturally incredibly disappointed to have been left out of the England squad for the World Cup. I’ve felt fit, sharp and strong all season and believe I should be in the squad!

— Jack Wilshere (@JackWilshere) May 17, 2018