ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးရဲ႕ ၀င္ရုိးမ်ား (၁)

ဒီေန႔ေခတ္ေဘာလံုးေလာကမွာ နည္းစနစ္ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းျပတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ အေရးပါလာမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ စေနေန႔ညက ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ မန္ယူတုိ႔ ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလားဗုိလ္လုပြဲမွာေတာ့ ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးနည္းစနစ္ေတြမွာပုိင္ႏုိင္တဲ့ ခ်ယ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီက ေမာ္ရင္ဟုိကုိ အသာရဖုိ႔နည္းစနစ္တစ္ခုကိုထုတ္သံုးသြားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။

၃-၅-၂ ပံုစံခင္းက်င္းထားတဲ့ ကြန္တီရဲ႕ခ်ယ္လ္ဆီးလူစားမွာ ကြင္းလယ္ ၅ ေယာက္တန္းရဲ႕ အလယ္လူ ေတြအျဖစ္ ကန္ေတ၊ ဖာဘရီဂက္စ္နဲ႔ ဘာကာယုိကုိတုိ႔ကုိသံုးသြားပါတယ္။ တုိက္စစ္မွာ ဂ်ရူးနဲ႔ ဟက္ဇက္တုိ႔ကုိ ထားၿပီး ေရွ႔တန္းႏွစ္ေယာက္ကုိ ၁-၁ ပံုစံကစားေစခဲ့တာပါ။ ဒီကစားကြက္အခင္းအက်င္းထြက္လာကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ ကြန္တီဖန္တီးခဲ့တဲ့ အီတလီအသင္း ယူရုိ၂၀၁၆ မွာကစားခဲ့တဲ့ကစားကြက္ကုိ သြားအမွတ္ရမိပါ တယ္။ ခံစစ္က ဘုိႏုခ်ီ၊ ဘာဇာဂလီနဲ႔ ခ်ီလီနီတုိ႔က Direct Pass ေတြနဲ႔ေပးတာကုိ တုိက္စစ္မွာ ပယ္လီက False 9 ပံုစံနဲ႔ေခါင္းတုိက္ခ်ေပး၊ Target Man ေနရာကစားတဲ့ အီဒါကဂုိးသြင္းတဲ့ Long Pass အေျခခံကစားကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ FA ဗုိလ္လုပြဲမွာလည္း ဒီပံုစံခ်ေပးၿပီး မန္ယူႏုိက္တက္နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟုိကုိ လွည့္စားခဲ့ပံုရပါတယ္။

ဟက္ဇက္ကုိ အေထာင္ကစားခုိင္းၿပီး ဂ်ရူးက False (9) ေနရာကကစားခဲ့တာေၾကာင့္ ဟက္ဇက္ကုိ Marking လုပ္ကစားမယ့္ ဟာရဲရားကုိ ေရွာင္ထြက္သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်ယ္လ္ဆီးခံစစ္မွာ Long Pass အားေကာင္းတဲ့လူမရွိေတာ့ ကြင္းလယ္က ဖာဘရီဂက္စ္ကုိ ေနာက္တန္း(၃)ေယာက္ေရွ႕ကေန Deep Lying Playmaker အေနနဲ႔ေဘာလံုးျဖန္႔ခုိင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီဗ်ဴဟာက အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သလုိ အႏုိင္ဂုိးျဖစ္ေစ ခဲ့တဲ့ ပင္နယ္တီအခြင့္အေရးအပါအ၀င္ Key Pass ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖာဘရီဂက္စ္က လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တာပါ။

တကယ္ဆုိရင္ပြဲမစခင္အေျခအေနမွာ ယူႏုိက္တက္က ခ်ယ္လ္ဆီးထက္ ကစားသမားအရည္အေသြး၊ ေျခစြမ္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းအားသာမႈရေနခဲ့ၿပီး ကြန္တီကဒါေတြအားလံုးကုိ တစ္ပြဲထုိးနည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ အႏုိင္ယူေက်ာ္ျဖတ္ျပလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာလံုးအားကစားနည္းသမုိင္းအစက တုိက္စစ္ကစားသမားနဲ႔ ခံစစ္ကစားသမား ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးတည္း ရွိခဲ့ရာကေန ေရွ႕နဲ႔ေနာက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဆုိတဲ့ ေနရာေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ အေစာပုိင္းကာလေတြတုန္းကဆုိရင္ Midfielder ဆိုတဲ့အသံုးအႏံႈးကုိေတာင္မသံုးဘဲ့ Half Back လုိ႔ပဲသံုး ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဖက္ေခတ္ပုိင္းကုိေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ပုိပုိအေရးပါလာခဲ့ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေမာ္ဒန္အခ်ိန္ကုိေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ကစားကြက္တစ္ခု လံုးကုိထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာက ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

Midfielder

ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးမွာ နည္းစနစ္ေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္စမ္းသပ္လာခဲ့ၾကသလုိ အသင္းရဲ႕ ဗ်ဴဟာကုိ ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြဆီကအေျခခံၿပီး ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ကြင္းလယ္ကစားသမားပံုစံေတြ ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလာင္ရွင္ေတြကလည္း နည္းစနစ္ေဆာင္းပါး နည္းနည္းေလာက္ဖတ္ၿပီးရင္ ကုိယ္နားလည္တဲ့အရာကုိ ေသခ်ာမရွင္းျပဘဲ ေမာ္ဒန္ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ ေရးရတာ အရသာေတြ႕ၾကပါတယ္။ ဒီေ၀ါဟာရေတြကုိ နားလည္ေအာင္ မရွာေဖြတတ္တဲ့ စာဖတ္သူေတြက စာေရးသူေတြ Anchor, False 9, Central Winger စတဲ့ အေရးအသားေတြကုိ ဒီတုိင္းလ်စ္လ်ဴရႈဖတ္ေနၾကရပါတယ္။ (ဒီလုိ ေရးတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ၀န္ခံခ်င္ၿပီး အဓိကကေတာ့ ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္တဲ့ ဥာည္ေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ႕)။

ဒါေၾကာင့္ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ေမာ္ဒန္စနစ္မွာ အေရးပါတဲ့ ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြနဲ႔ ေ၀ါဟာရ ေတြကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဥာဏ္မီသေလာက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ကြင္းလယ္ကုိ ဗဟုိကြင္းလယ္(Central Midfield/CM)၊ ကြင္းလယ္ခံစစ္(Defensive midfield/DM)၊ ကြင္းလယ္တုိက္စစ္(Attacking midfield/AM)နဲ႔ ကြင္းလယ္ေတာင္ပံ(Side Midfield/SM) ဆုိတဲ့ အဓိကအပုိင္း(၄)ပုိင္းနဲ႔ ခြဲထားၿပီး အမ်ိဳးအစားနဲ႔ တာ၀န္အမ်ားႀကီးမရွိတဲ့ေတာင္ပံကြင္းလယ္ SM ကုိခ်န္ထားခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟုိကြင္းလယ္ Central Midfield

ေဘာလံုးသမုိင္းမွာ ကြင္းလယ္ဆုိတဲ့ေ၀ါဟာရ စစေပၚေပါက္လာတဲ့(4-4-2)အခ်ိန္မွာ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိ တဲ့ကြင္းလယ္ပါ။ ခံစစ္မွာတာ၀န္ယူရသလုိ တုိက္စစ္ကုိလည္း ပံ့ပုိးရတဲ့တာ၀န္ကုိယူထားရေပမယ့္ Transition လုိ႔ေခၚတဲ့တုိက္စစ္နဲ႔ ခံစစ္ကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရတဲ့တာ၀န္က သူတုိ႔အတြက္အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပုိင္းမွာ တာ၀န္အမ်ားႀကီးမရွိေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ကြင္းလယ္ပံုစံအားလံုးရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။

ကြင္းလယ္ခံစစ္ Defensive Midfield

နာမည္ကုိၾကည့္ၿပီး ခံစစ္ကုိအသားေပးရတဲ့ကြင္းလယ္ကစားသမားဆုိတာသိသာပါတယ္။ DM Role ကဆင္းသက္လာတဲ့ ပံုစံကြဲေတြကုိေလ့လာရေအာင္ . . .

The Makelelerole

အသင္းကစားကြက္အရွိန္ အတင္အခ်လုပ္ေပးရတဲ့တာ၀န္ရွိၿပီး တုိက္စစ္စတင္မႈကို သူတုိ႔ကပံုေဖာ္ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ Anchor လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ ၂၀၀၄-၀၇ ကာလအတြင္းမွာ ေမာ္ရင္ဟုိကုိင္တြယ္ခဲ့ တဲ့ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ကစားကြက္မွာ အေရးအပါဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး ဗ်ဳဟာပုိင္းအရ အခရာက်လြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းျပႏုိင္တဲ့ မာခီလီလီ ေၾကာင့္ “မာခီလီလီေနရာ The Makelele Role” လုိ႔ေတာင္ နာမည္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။



ေမာ္ဒန္ေခတ္ DM ပါတဲ့ ကစားကြက္တုိင္းမွာ ဒီေနရာကစားသမားကုိ အသုံးျပဳၾကၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ဒီေနရာမွာအေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းျပေနသူေတြကေတာ့ ကက္စ္မီရို၊ မာတစ္၊ ဖာနန္ဒင္ညိဳ တုိ႔ပါ။ တစ္ဖက္တုိက္စစ္လမ္းေၾကာင္းကုိဟန္႔တားဖုိ႔ marking(လူကပ္ကစားျခင္း), tackling(ဖ်က္ထုတ္ျခင္း), interceptions(ျဖတ္လုျခင္း), စတဲ့ ခံစစ္အရည္အေသြးေတြရွိရမယ့္အျပင္ Passing(လူေပးျခင္း), Stemina(သက္လံုေကာင္းမႈ) နဲ႔ Strange (ခြန္အားေကာင္းမႈ) တုိ႔လည္းရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

The CIES Football observatory က စုေဆာင္းျပဳစုထားတဲ့ သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြအရ ဥေရာပလိဂ္ႀကီးေတြမွာ 2017 ေဘာက္ဆင္ေဒးေနာက္ပုိင္း အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ထားႏုိင္တဲ့ ကြင္းလယ္ခံစစ္သမား (၁၀)ေယာက္ကုိေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

၁၀. ဂ်ီအုိဗန္နီ လုိဆယ္လ္ဆုိ (PSG)

၉. ဆာဂ်ီယုိဘက္စ္ကြက္ (ဘာစီလုိနာ)

၈. အဲရစ္ဒုိင္ယာ (ေတာ့တင္ဟမ္)

၇. ေဂ်ာ္ဂ်င္ဟုိ (နာပုိလီ)

၆. ဖာနန္ဒင္ညိဳ (မန္စီးတီး)

၅. လူးကပ္စ္ ဘစ္ဂ္လီယာ (ေအစီမီလန္)

၄. အန္ဒရီ-ဖရန္႔ ဇမ္ဘုိ (မာေဆး)

၃. အုိင္ဗန္ ရာကီတစ္ (ဘာစီလုိနာ)

၂. မုိဆာ ဒမ္ဘီလီ (ေတာ့တင္ဟမ္)

၁. တုိနီခရုိ႕စ္ (ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

စာလည္းရွည္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ ဒီေနရာမွာပဲခဏရပ္နားပါမယ္။ ေနာက္အပုိင္းေတြမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ Deep Lying Midfielder, The Regista, Power House Midfielder, Box to Box Midfielder နဲ႔ AM ရဲ႕ မ်ိဳးခြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Trequartista, False Nine နဲ႔ Central Winger တုိ႔အေၾကာင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပေပး သြားပါမယ္။ စာဖတ္တဲ့သူေတြ အႀကိဳက္ဆံုး DM ကစားသမားေတြကုိလည္းေဖာ္ျပေပးၾကပါဦးဗ်။

၀န္ခံခ်က္။ ။ ကၽြန္ေတာ္က အားကစားဂ်ာနယ္သမားဘ၀မွာကတည္းက နည္းစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိတ္၀င္စားၿပီး အင္တာနက္ကေန စာေတြရွာေဖြဖတ္တာကလြဲလုိ႔ စနစ္တက် သင္ၾကားခံထားရတာမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သိထားသမွ်ေလးေတြကုိ မွ်ေ၀ခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလုိေရးျဖစ္တာျဖစ္ၿပီး စာဖတ္သူေတြထဲမွာ တတ္သိနားလည္တဲ့လူေတြပါလို႔ အမွားအယြင္းမ်ားျမင္ေတြ႔ရင္ မညွာတမ္းေထာက္ျပျပင္ဆင္ေပးၾကဖုိ ႔နဲ႔ ေထာက္ျပျပင္ဆင္ေပးတာေတြကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလက္ခံျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း . . . ။

ေမာင္ဖုိးကြန္႔

21.5.2018